Откриват площад „Йоаким Груев“ край Понеделник пазара

От утре в Пловдив ще има площад „Йоаким Груев“. Градското пространство край Понеделник пазара ще бъде именувано утре, като ще му бъдат поставени и информационни табели, в непосредствена близост до паметника на общественика. Монументът се намира в подножието на Джамбаз тепе.

Церемонията по откриване на площада се организира на 9 септември от фондация „Балкански културен форум“, навръх 197-ата година от рождението на Йоаким Груев. Площадът бе именуван с решение на Общинския съвет от 21 ноември 2024 година.