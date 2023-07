14 изпълнители от Италия, Турция, Англия, Щатите, Гърция и България се качват на музикалната сцена на фестивала!

Фестивал “Улица Станционна” / Station Street Festival обяви пълния лайнъп на музикалната си програма вчера следобед. Родни и чуждестранни музиканти ще изпълнят ул.”Иван Вазов” с живот между 1-ви и 6-ти септември. Ето какво ни очаква на голямата сцена на фестивала:

Lalalar (TR), New Candys (IT), Theodore (GR), All Greek To Me (GR/BG), Ethno Venture (BG), Теодосий Спасов квинтет (BG), Tender Bender (BG), Django Ze (BG), Lia Hide (GR), Fingertone & Malik (BG/US), Untempered Motion (GR), Partikel (UK), Blues Traffic (BG), Ангел Демирев Трио (BG).

Освен програмата на голямата сцена, има предвидени концерти, театрални постановки и демонстрации в двора на Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“. Очаквайте повече детайли относно другите компоненти на фестивала съвсем скоро на официалните му страници във Facebook & Instagram, както и на https://stationstreet.bg/.

През цялото време събитието ще се излъчва на живо както на физическите екрани на фестивала, така и онлайн на https://stationstreet.bg/ , https://beebopcafe.tv/ и https://how2plovdiv.com/.

Събитието се осъществява с подкрепата на @Пловдив – Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC и Община Пловдив.

Официални канали на събитието:

Facebook: https://www.facebook.com/StationStreetFestival

Instagram: https://www.instagram.com/stationstreetfestival/

Site: https://stationstreet.bg/