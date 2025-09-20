РИОСВ-Пловдив се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“

И тази година Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) ще бъде активен партньор в националната кампания „Да изчистим България заедно“, която ще се проведе на 20 септември 2025 г. в рамките на Световния ден на почистването (World CleanUp Day).

В сътрудничество с Дирекция „Опазване на околната среда“ при Община Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС, РИОСВ – Пловдив организира почистване на южния бряг на река Марица. Четирите институции ще се разделят на групи и ще обхванат отделни участъци от коритото на реката – между Моста на УХТ, Пешеходния мост, Моста на Панаира и Моста на Адата. Към инициативата са поканени и граждани-доброволци, като са осигурени чували и ръкавици за всички участници, включително и за останалите общини от територията, контролирана от пловдивската екоинспекция.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, за събраните и депонирани количества в рамките на кампанията (20–21 септември 2025 г.) няма да се дължат отчисления по чл. 60 и чл. 64. Изключението важи единствено за периода на инициативата, като РИОСВ ще осъществява стриктен контрол по изпълнението.

За 14-та поредна годинакампанията наbTV Media Group обединява усилията на институции, местна власт, бизнес, медии и граждани в името на по-чиста и по-устойчива среда. До момента в нея са се включили близо 3 400 000 доброволци, а постигнатите резултати се усещат не само в по-чистата околна среда, но и в нагласите на обществото. Все повече хора и организации предприемат самостоятелни действия за опазването на природата, като дават личен пример и изграждат нова култура на отговорност към бъдещето на планетата.

Кампанията през 2025 г. ще надгради постигнатото до момента с фокус върху устойчивото потребление и управлението на текстилни отпадъци – тема, която заема все по-важно място в екологичния дневен ред. В световен мащаб годишно се изхвърлят над 92 милиона тона текстилни отпадъци, което се равнява на един камион дрехи всяка секунда. В този контекст инициативата ще насърчава отговорното отношение към текстила и повторната употреба като част от визията за по-чисто и устойчиво бъдеще.

РИОСВ – Пловдив приканва всички граждани да се включат активно в акцията и да дадат своя принос за по-чиста и по-красива природа. Всеки индивидуален или групов жест е значим и изпраща силно послание за ангажираност към опазването на околната среда.