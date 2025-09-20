АктуалноЖивотНовини

Времето в Пловдив на 20 септември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 12 мин. и залязва в 19 ч. и 27 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 15 мин. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Минималните температури ще бъдат между 10° и 15° С.

В събота ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 29° С.

Снимка: Ercivan Yilmaz

