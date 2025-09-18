Най-мащабната доброволческа инициатива у нас „Да изчистим България заедно” ще сепроведе за пореден път на 20 септември 2025 г. (събота). Тя цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

По традиция кампанията ще се проведе в рамките на Световния ден на почистването (World Cleanup Day) и ще подкрепи каузата на Let’s Do It World – глобално движение, което обединява милиони хора в името на по-чиста планета.

Главната роля в инициативата е поверена на гражданите, които с действията и начина си на мислене, се превръщат от доброволци за един ден в неизменни посланици на каузата да направим България чиста.

Начало на акцията ще бъде поставено в 10:00 ч. Ето местата, които ще се почистват:

Южният бряг на река Марица (тревните площи) – пространството от моста на реката на Панаира до Пешеходния мост – сборен пункт пред „Водна палата“ на бул. „Марица“ №122;

Парк „Сърнена гора” в район „Северен“;

Пространството около ДГ „Славей“ в район „Северен“;

Пространството около СОУ „Райна Княгиня“ в район „Северен“;

Пространството зад м-н „Т-Маркет“ на ул. „Лев Толстой“ в район „Източен”;

Парк „Розариум“ в район „Западен“;

Алеята на бул. „Свобода“в район „Западен“;

Зелената площ между ул. „Македония“ и локалното платно на ул. „Македония“;

Междублоковото пространство в близост до административната сграда на район „Южен“;

Пространството около 5 ДКЦ в район „Тракия“;

Пространството около 5 РУ в район „Тракия“;

Междублокови пространства в микрорайон А-5 в район „Тракия“;

В кампанията предварително са заявили участие доброволци от различни компании, общински и държавни институции и много граждани. Освен почистване, в някои райони ще се проведат и залесителни акции и ще се извърши боядисване на пейки. Хората имат възможност да организират сами почистването на пространствата около домовете си.

Чували и ръкавици ще бъдат раздавани на гражданите на обявените места (с изключение на алеята на бул. „Свобода“ и парк „Розариум“) минути преди старта и по време на самата акция, също така материали за почистването ще се раздават през целия ден във всички районни администрации. Пълните чували трябва да бъдат оставени до най-близките контейнери за битов отпадък, за да могат да бъдат транспортирани.

Община Пловдив призовава гражданите активно да се включат в почистването на обществените места, за да направим заедно Пловдив един по-приветлив и уютен град. Всички ние сме стопани на града – нека се грижим за опазване на чистотата му всеки ден.