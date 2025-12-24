АктуалноГрадътНовиниОбщина Пловдив

Безплатна „Синя зона“ в Пловдив по Коледните и Новогодишните празници

Безплатно ще се паркира в пловдивската „Синя зона“ през поредицата почивни дни по коледните празници – от 24 до 28 декември включително, съобщиха от Община Пловдив.

Първият работен ден със заплащане за престой ще бъде 29 декември, а на 1 януари паркирането отново ще бъде безплатно.

Цената за престой в „Синя зона“ остава 2 лева на час, като от началото на януари таксуването ще бъде възможно и в евро – 1,02 евро чрез SMS и 1 евро при плащане на паркомат.

