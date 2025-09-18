Тази есен улиците на София, Габрово, Бургас и Пловдив ще се превърнат в сцена за смях, изненади и сладолед. Световноизвестният клоун Паоло Нани, една от легендите на европейската клоунада и визуалното комедийно изкуство, пристига в България със своето емблематично улично представление „Джекил на лед“. Българската публика ще има възможността да се наслади безплатно на неговото изкуство, а организаторите обещават много изненади и положителни емоции.

Турнето се осъществява от българските представители на жанра – театър „Хенд“ в рамките на европейски проект, посветен на популяризирането на уличното изкуство и достъпа на българска публика до европейска продукция.

„Джекил на лед“ разказва историята на продавач на сладолед, който в стремежа си да преодолее срамежливостта си отключва своята смела противоположност – Хайд. Оттук следват поредица от комични ситуации, в които провалът се превръща в смях, а зрителите стават активни участници. Представлението е без думи и е разбираемо за публика от 3 до 80 години. Специално за България то ще бъде достъпно и за незрящи, чрез адаптиран превод.

Във всеки град програмата започва в 17:30 ч. с изпълнения на Ивомир Игнатов – Кени и артистите на театър „Хенд“, а в 18:00 ч. Паоло Нани ще изнесе своето шоу „Джекил на лед“. Усмивките и сладоледът са безплатни, а преживяването – безценно.

Програма по градове:

София – 25 септември, площад пред Билетен център НДК

Габрово – 26 септември, Градинката с мечето

Бургас – 27 септември, Сцена „Охлюва“

Пловдив – 28 септември, Градската градина – Виенски павилион

Гостуването на световния артист ще обогати не само публиката, но и професионалната общност. Като част от проекта ще се проведат две открити лекции и практически срещи, а Паоло Нани влиза в ролята на ментор на тема „Комедийното изкуство и клоунадата“. Входът е свободен (с предварително записване), младите театрални надежди и професионалисти са добре дошли в София на 24 септември, 17:00 ч., НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ и в Пловдив – 29 септември, 17:00 ч., Театър „Хенд“

Докато в Европа уличното изкуство е ежедневие, в България то е истинско събитие. С турнето на Паоло Нани и инициативата на театър „Хенд“, българската публика ще има възможност да стане част от световната сцена – точно пред собствения си дом.

Проектът „Джекил на лед в България“- турне на световноизвестния Паоло Нани” е финансиран от Европейския съюз-СледващоПоколениеЕС, № BG-RRP-11.016-0038 „Схема за безвъзмездна помощ „Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ“

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Ред ноус” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и НФ “Култура”.

Повече информация: https://fb.me/e/5M7WyVc5Q

