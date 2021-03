ОИ „Старинен Пловдив“ организира виртуална изложба за Световния ден на водата

На 22 март (понеделник) в Пловдив ще бъде отбелязан Световният ден на водата. Организатори на инициативата са Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив и и СНЦ „Зелени Балкани“, с партньори Община Пловдив и ОИ „Старинен Пловдив“.

По този повод ОИ „Старинен Пловдив“ организира виртуална изложба, която ще покаже десетки рисунки на деца от цялата страна във връзка с темата на тазгодишното издание на Световния ден на водата – „Ценим водата“.

Онлайн събитието започва на 22 март, точно в 10:00 ч. и ще бъде достъпно на Фейсбук страницата на ОИ „Старинен Пловдив“ – Plovdiv Old town /official/, както и в Ютюб канала Plovdiv Old Town-official.



Дотогава споделяме с Вас някои от рисунките на малките художници и линк към събитието.

Източник: Пресцентър на Община Пловдив