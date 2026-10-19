Дългогодишният журналист и преподавател си отиде на 70 години. През професионалната му школа са преминали поколения колеги от Пловдив и страната.

На 70-годишна възраст почина Тодор Божилов – едно от разпознаваемите имена в пловдивската печатна журналистика. Той е издъхнал снощи след боледуване.

Божилов посвещава десетилетия на журналистиката като автор, редактор и ръководител на медии. Завършва специалност „Журналистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а професионалният му път започва през 80-те години във вестник „Отечествен глас“.

Още в младите си години застава начело на седмичника „Комсомолска искра“ – издание, оставило следа в пловдивския медиен живот по време на Перестройката. След демократичните промени оглавява вестник „Денят“, а по-късно работи като кореспондент на финансовия вестник „Пари“.

Дълги години е отговорен редактор на пловдивското приложение на вестник „Труд“. Професионалната му биография е свързана и с изданията „Паралел 42“, „Строителство, имоти“ и „Преса“, където ръководи кореспондентската мрежа.

Освен с работата си като журналист и редактор, Тодор Божилов ще бъде запомнен и с ролята си на професионален наставник. През редакторската му школа са преминали много журналисти, които днес работят в пловдивски и национални медии.

С кончината му журналистическата общност губи опитен колега с дългогодишен принос към развитието на печатните медии в България.

Поклонението ще е утре, 20 октомври, от 13 часа в църквата на Централни гробища Пловдив.

Редакцията на Под тепето поднася искрени съболезнования на семейството и близките му.

Поклон пред паметта му!