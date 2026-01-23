Отбелязваме Световния ден на ръкописното писмо

На 23 януари по целия свят се отбелязва Световният ден на ръкописното писмо, известен още като Ден на почерка. Инициативата е създадена през 1977 г. от Асоциацията на производителите на пишещи средства (WIMA) с цел да напомни за значението и уникалността на човешкия почерк в епохата на дигиталните технологии.

Датата не е избрана случайно – на 23 януари е роден Джон Ханкок, американски държавник, известен с големия си и изразителен подпис, поставен първи под Декларацията за независимост на САЩ. Името му и до днес е символ на ръкописния подпис.

Празникът насърчава хората да вземат химикал или молив и да си припомнят удоволствието от писането на ръка – като лична форма на изразяване, памет и творчество.

В контекста на Световния ден на ръкописното писмо Пловдив може да се похвали с уникален културен проект – градът разполага със собствен шрифт, създаден на базата на реалните почерци на хиляди пловдивчани.

Проектът Plovdiv Typeface, реализиран през 2019 г., превръща индивидуалния ръкопис в част от визуалната идентичност на града, превръщайки Пловдив в един от малкото – а според някои и единствения – град със собствен „прочерк“.

Научете още за Шрифтът на Пловдив и от статията Plovdiv Typeface – портрет на пловдивчани в букви.