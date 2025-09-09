НБ „Иван Вазов“ кани на среща с Мари Врина-Николов

Народна библиотека „Иван Вазов“ и „Литературни срещи в Библиотеката“ канят пловдивчани и гостите на града на среща с Мари Врина-Николов.

Модератор на срещата ще бъде д-р Вероника Келбечева.

12 септември 2025 г. (петък), 18:00 ч., Фоайе Изкуствотека

Заповядайте!

Мари Врина-Николов е френска преводачка от български език и професор по българистика в Националния институт по ориенталски езици и култури в Париж.

Авторка е на научни трудове, на публикации за историята на българската литература, историята на превода в България и теорията на литературния превод, както и на учебници по български език.

Завършва висшето си образование в Екол нормал сюпериор (Севър). Професор е по български език и литература и по теория на литературния превод в Националния институт по ориенталски езици и култури, Париж, където ръководи секцията по българска филология и магистърска програма по литературен превод. Хоноруван преподавател по история и теория на превода в Софийския университет и гост-професор по история и теория на превода в Нов български университет.

Превежда на френски произведения на редица български писатели: Йордан Йовков, Иван Вазов, Йордан Радичков, Вера Мутафчиева, Виктор Пасков, Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Теодора Димова, Емилия Дворянова, Рене Карабаш, Алек Попов, Мария Касимова – Моасе и мн. други.

Книгата на Георги Господинов „Физика на тъгата“ в неин превод получава наградата „Ян Михалски“ (2016). През 2022 г. преводът ѝ на романа на Теодора Димова „Поразените“ е удостоен с френската награда Фрагонар за чуждоезична творба. Носителка е на френската награда „Маларме“ за 2024 г. за превода ѝ на стихосбирката „Там, където не сме“ на Георги Господинов. Носителка на наградата за превод на Сорбоната „Етиен Доле“. Отличена е с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2024).