Бюрото по труда в Пловдив обяви 723 свободни работни места

Обявените свободни работни места в Бюрото по труда в Пловдив са 723, съобщиха от Дирекцията в града. От тях 49 са за специалисти с висше образование – инженери, медици, учители, икономисти, юристи, компютърни специалисти, пише БТА.

Най-много – 512, са свободните позиции за хора със средно образование. Обявени са 104 работни места за машинни оператори, 94 са за монтажници, 57 – за електромотнтьори, 47 – за готвачи в заведения за бързо хранене, 23 – за салонни управители и др. Свободни позиции има още за технически организатор, оперативен работник, касиер, помощник-възпитател, продавач-консултант, камериерка, масажист, екструдерист, охранител, заварчик, шивач, автомонтьор, контрольор и др.

Свободните работни места за хора с основно и по-ниско образование са 162. Търсят се хигиенисти, работници по поддръжка, зидари, арматуристи, шивачи, общи работници, водопроводчици, тенекеджии, огняри, дърводелци, строителни електротехници, монтажници и др.

Вакантните позиции за хора с намалена работоспособност до и над 50% са 18. От тях 14 са за висшисти – четири за спортен агент, три за специалист по продажби, по две места за експерт по проeктиране на компютърни системи и мрежи, и търговски представител и по едно място за разработчик на софтуер, оператор в контактен център и служител за публикации. За хора със средно образование са обявени четири места – две за работник в строителството и по едно за гладач и аниматор.

Във филиала „Раковски“ на Бюрото по труда има 21 свободни работни позиции – едно място за учител и по 10 работни места за монтажници на електронни елементи и монтажници на самолети.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България“, насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 хил. жители. „Избирам България“ е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси“ към МТСП и се реализира в два компонента.