Баскетболният Локомотив с дебютен мач в Националната лига

По инициатива на БК Локомотив Пловдив цялото черно-бяло семейство ще се събере заедно на първия мач на отбора в Националната баскетболна лига. В дебютната среща на 6 октомври от 19:15 ч. в зала „Сила“, баскетболният Локомотив ще излезе срещу Черно море, аплодиран от всички клубове, носещи името Локомотив.

Сред тях ще бъдат ПФК Локомотив Пловдив, ВК Локомотив Авиа, както и представители на шах, плуване, бокс, борба, лека атлетика, ръгби и тенис. Към тях ще се присъединят и приятелите от Марица Волей.

„Всеки ще бъде там, за да подкрепи отбора, да сподели емоцията и да покаже какво означава да си част от една сплотена общност. Днес доказваме на цяла България, че общността Локомотив Пловдив е най-консолидираната спортна общност в страната“, заяви Евелин Парасков, президент на БК Локомотив Пловдив.

„Нашата общност е сплотена, защото за нас Локомотив Пловдив не е просто спортен клуб, а начин на живот. Обединяват ни не само успехите на терена, а и общите ценности, традиции и взаимната подкрепа. Това, че феновете застават зад всяка кауза и всеки черно-бял отбор, прави общността ни уникална“, допълни Атанас Нейков, председател на фенклуб Локомотив Пловдив.

БК Локомотив Пловдив кани всички фенове и пловдивчани да бъдат част от този исторически момент и да подкрепят отбора в първия му мач в НБЛ.