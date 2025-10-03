ГрадътКварталиНовини

Общината: Ситуацията на бул. „Ал. Стамболийски“ постепенно се нормализира

7 помпи работят от снощи и все още изпомпват водата от кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и улица „Индустриална“. Ситуацията постепенно се нормализира и нивото на водата спада, съобщиха от Община Пловдив.

Кръстовището остава затворено за движение , както и участъкът пред КОЦ – Пловдив, където е най-ниската точка на бул. „Александър Стамболийски“.

С намаляването на дъжда се нормализира постепенно ситуацията и в другите части на града, но на отделни места в районите има все още наводнени улици, както е под моста на Герджика на бул. „Марица-север“ например, където по традиция се събира вода при дъждовно време:

