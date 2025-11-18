26-годишна се изправя пред съда за убийство с газов пистолет в Тракия

26-годишната Бериван Белялова ще бъде изправена пред съда, за да отговаря за убийство с газов пистолет в Тракия преди близо три години. Тя е предадена на Темида от окръжна прокуратура за това, че на 6 януари 2023г. в Пловдивумишлено е умъртвила 50-годишния Ивайло Ангов .

Двамата се познавали от няколко години. Те се виждали редовно през седмицата и си говорили по телефона всеки ден. На 6 януари Ивайло бил на работа, а когато се прибрал Бериван го посетила в апартамента му в Тракия. Първоначално с тях бил приятел на Ивайло, като те се почерпили с алкохол.

Когато той си тръгнал, телефонът на Бериван позвънил, което подразнило домакина. Той го взел и скрил в джоба си. Поради тази причина между двамата възникнал скандал. Мъжът ударил гостенката си, като впоследствие извадил газов пистолет, който държал под възглавницата на леглото. Той насочил оръжието срещу нея, но тя успяла да го вземе от ръката му и произвела няколко изстрела в тялото му.

Според заключението на съдебномедицинската експертиза причината за смъртта на Ивайло Ангов е остра кръвозагуба. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.