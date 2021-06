Филип Морис България започва национална кампания #ПромениКартинката

Инициативата има за цел да повиши информираността за проблема със замърсяването с цигарени фасове и да провокира потребителите към промяна на поведението

Филип Морис България стартира през месец юни национална кампания #ПромениКартинката, която цели да повиши информираността за проблема със замърсяването на обществените пространства с цигарени фасове. В началото на новия сезон атрактивни визии ще привличат вниманието на плажуващите по Черноморието, акцентирайки върху замърсяването с цигарени фасове на плажните ивици. Целта на инициативата е да насочи вниманието на обществото като цяло към проблема и да призове потребителите към отговорното поведение.

Цигарените филтри са най-големият замърсител на плажовете и най-широкоразпространената форма на боклук в океаните. Всяка година се изхвърлят над 800 тона цигарени фасове в околната среда, като за разграждането им са нужни от 3 месеца до 15 години в зависимост от външните условия, показват редица изследвания.

Кампанията за повишаване на информираността за този проблем е част от глобалните инициативи на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) за намаляване на негативното въздействие от собствените й продукти върху околната среда чрез насърчаване на отговорно поведение сред пълнолетните потребители. В различни страни местните филиали на ФМИ провеждат различни видове информационни инициативи, ангажиращи потребителите по темата.

„С кампанията #ПромениКартинката се надяваме да събудим еко-съзнанието на пълнолетните потребители, да ги запознаем с фактите, свързани с проблема и в дългосрочен план да предизвикаме реално намаляване на замърсяването с фасове в България“ , заявява Диляна Якова, мениджър регулации и устойчиво развитие във Филип Морис България.

Визиите, които ще бъдат позиционирани по българските плажове през лятото, имат за цел да накарат потребителите да се замислят защо е важно цигарените фасове да се изхвърлят само на предназначените места за общ битов отпадък. Филтърът на цигарите съдържа целулозно ацетатно влакно, направено от модифицирана дървесна целулоза, което е вид биопластмаса. Това се потвърждава и от новата европейска Директива за пластмасата за еднократна употреба (Директива 2019/904/ЕС), допълва Якова.

Филип Морис Интернешънъл – бъдеще без фасове и дим

С амбицията си да бъде лидер в областта на устойчивото развитие и в изпълнение на глобалната си визия за изграждане на бъдеще без дим през последните няколко години Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) преминава през безпрецедентна трансформация.

Компанията осъществява отговорно своите бизнес операции с визия за дългосрочната стойност на дейностите си и амбиция за минимизиране на евентуалното негативно външно въздействие в резултат на своите продукти.

Сред основните цели на компанията в областта на устойчивото развитие е намаляването на замърсяването на околната среда с отпадъци от продуктите, които произвежда, чрез информиране и насърчаване на отговорното поведение сред пълнолетните потребители, както и интегрирането на екодизайн и концепцията за кръгова икономика в разработването на електронните устройства за употреба на бездимните изделия на компанията.

За да повиши информираността за проблема със замърсяването с цигарени фасове на глобално ниво Филип Морис Интернешънъл стартира през 2020 г. глобалната инициатива “Our World is not an Ashtray” със специално разработена страница https://www.worldnoashtray.com/en/

В България националната кампания #ПромениКартинката цели да информира обществото, като концентрира вниманието към проблема със замърсяването на околната среда с цигарени фасове. Заинтересованите ще могат скоро да намерят информация на разработена за целите на кампанията онлайн платформа, където ще се публикува регулярно информация за инициативата и планираните съпътстващи събития.