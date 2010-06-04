Мизерията накара пловдивчанка да обяви бъбрека си за продан
Юлия Артинян готова да се раздели с органа си срещу 5 хиляди евро, с които да се грижи за сина си
Крайна бедност принуди самотна майка от Пловдив да обяви, че продава единия си бъбрек срещу 5000 евро. 56-годишната Юлия Артинян се грижи сама за 32-годишния си син Калин, който е със 100% инвалидност, съобщи Нова телевизия. Заради непосилен кредит Артинян изгубила жилището си. От няколко месеца двамата живеят в мизерия в гараж под наем за 130 лв. и се издържат само с месечните социални помощи.
Искам да си продам бъбрека, да осигуря на детето си нормален живот, разрида се пред камерите Юлия и отправи директна оферта от ефира на Нова- 5 хиляди евро и се разделя с органа си. Тя е безработна от две години. Преди това работила като домакин в хотел на Черноморието. В момента търси работа, но заради възрастта й отказвали да я наемат. Единствената надежда на майката е да намери купувач за бъбрека си. Преди време й предложили 7 хиляди евро за органа, но се оказало, че жената, на която бил необходим, е от различна кръвна група и несъвместимостта провалила сделката.
81 коментари
RECOVER YOUR LOST CRYPTO ASSETS & IMPROVE YOUR CREDIT SCORE WITH ASORE HACK INTELLIGENCE. NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED.
Asore Corp. is a team of Cyber Intelligence, Crypto Investigation, Asset Tracing and ethical hacking experts. Working together to form a private cyber and crypto intelligence group focused on providing results.
Using the latest Cyber Tools, Open Source Intelligence (OSINT), Human Intelligence (HUMINT), and cutting edge technology, we provide actionable intelligence to our clients.
WHY CHOOSE US?
– Expert Cyber Investigation Services —Our cyber investigators operate professionally and anonymously to crack all firewalls known to man.
– Cryptocurrency And Digital Asset Tracking — We are able to track the movement of different crypto currencies and assets. If the asset has been moved, we are able to follow it.
– Strategic Intelligence For Asset Recovery — The first step to recovery is locating recoverable assets. Our experienced team will be able to walk you through the process.
Schedule a mail session with our team of professionals today via – asorehackcorp (@) gmail (.) com to get started immediately.
BEWARE of FABRICATED reviews and testimonies endorsing tricksters, do not get scammed twice.
Disclaimer: Asore Corp. is not a law enforcement agency and not a law firm. Like all legitimate private investigators, we can guarantee specific results. We apply our expertise and resources to every case professionally and ethically.7