Италианският магистрат Алфонсо Сабела ни учи как да ловим мафиоти
Представя новата си книга в Пловдив
Изявеният италиански магистрат Алфонсо Сабела, познат на българските читатели с книга „Ловец на мафиоти“, пристига у нас във връзка с премиерата на документалната му книга „Заразената столица. Може ли да се освободи Рим от мафията и корупцията?“.
Визитата на Алфонсо Сабела в България е по покана на Издателство „Ера“ и се осъществява с подкрепата на Италианския културен институт. Това ще е второто посещение на магистрата в държавата ни. През 2009г. той представи у нас първата си книга „Ловец на мафиоти“, в която разказва за участието си в разследването, арестуването и осъждането на едни от най-големите босове на сицилианската мафия – сред които Багарела, Бруска, Кунтрера.
Представянето на книгата ще се състои в два града – София и Пловдив. Премиерата на „Заразената столица“ под тепетата ще се проведе на 27 септември (сряда) от 18.00 ч. в книжарница Хеликон – Пловдив Център.
В „Заразената столица“ Сабела описва като в бордови дневник битките, победите и пораженията, с които се сблъсква, докато „без съмнения и колебание“ служи на Рим. Рим, заразен от мафията, от бизнеса с болката и социалната разруха, от подправени търгове, от обществени пари, преминали в частни ръце.
Той описва града, който го посреща: от една страна тежката корупция и бюрокрацията, които го задушават в продължение на десетилетия, от друга – трудностите на тези представители на администрацията, които не са корумпирани, но нямат никаква възможност да инициират промяна. Назначен лично от кмета на града за съветник по законността и прозрачността при управление на публичните финанси, Сабела сформира свой екип и полага огромни усилия да прочисти Вечния град. Усилия, които дават резултат.
Алфонсо Сабела е роден в сицилианския град Бивона. Завършва право в Милано. През 1989 г. се запознава с прокурора Джовани Фалконе и в началото на 90-те, вече като магистрат в Палермо, се включва активно в най-мащабната битка на държавата срещу мафията, позната като операция „Чисти ръце”. За пет-шест години Сабела успява да проследи, арестува и осъди повече от сто мафиотски босове.
1 359 коментари
Chào anh em, nếu anh em đang kiếm cổng game không bị chặn để cày cuốc Game bài thì tham khảo chỗ này. Nạp rút 1-1: https://homemaker.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Chào cả nhà, ai đang tìm chỗ nạp rút nhanh để chơi Tài Xỉu thì tham khảo con hàng này. Đang có khuyến mãi: Link vào BJ88. Húp lộc đầy nhà.
Hi cac bac, ai dang tim nha cai uy tin d? g? g?c Tai X?u thi xem th? con hang nay. Dang co khuy?n mai: https://pacebhadrak.org.in/#. Chuc anh em may m?n.
Hello mọi người, nếu anh em đang kiếm cổng game không bị chặn để cày cuốc Tài Xỉu thì tham khảo trang này nhé. Uy tín luôn: Tải Sunwin. Chúc anh em may mắn.
Hello mọi người, người anh em nào cần chỗ nạp rút nhanh để giải trí Đá Gà thì tham khảo chỗ này. Tốc độ bàn thờ: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Húp lộc đầy nhà.
Chao anh em, ai dang tim ch? n?p rut nhanh d? choi N? Hu d?ng b? qua d?a ch? nay. T?c d? ban th?: T?i Sunwin. V? b? thanh cong.
Hello m?i ngu?i, ngu?i anh em nao c?n c?ng game khong b? ch?n d? gi?i tri Casino thi tham kh?o trang nay nhe. Dang co khuy?n mai: Nha cai BJ88. Chi?n th?ng nhe.
Xin chào 500 anh em, nếu anh em đang kiếm nhà cái uy tín để gỡ gạc Tài Xỉu thì tham khảo con hàng này. Uy tín luôn: https://homemaker.org.in/#. Chúc anh em may mắn.
Chào cả nhà, ai đang tìm nhà cái uy tín để gỡ gạc Casino thì vào ngay trang này nhé. Đang có khuyến mãi: Nhà cái BJ88. Húp lộc đầy nhà.