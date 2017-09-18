Италианският магистрат Алфонсо Сабела ни учи как да ловим мафиоти
Представя новата си книга в Пловдив
Изявеният италиански магистрат Алфонсо Сабела, познат на българските читатели с книга „Ловец на мафиоти“, пристига у нас във връзка с премиерата на документалната му книга „Заразената столица. Може ли да се освободи Рим от мафията и корупцията?“.
Визитата на Алфонсо Сабела в България е по покана на Издателство „Ера“ и се осъществява с подкрепата на Италианския културен институт. Това ще е второто посещение на магистрата в държавата ни. През 2009г. той представи у нас първата си книга „Ловец на мафиоти“, в която разказва за участието си в разследването, арестуването и осъждането на едни от най-големите босове на сицилианската мафия – сред които Багарела, Бруска, Кунтрера.
Представянето на книгата ще се състои в два града – София и Пловдив. Премиерата на „Заразената столица“ под тепетата ще се проведе на 27 септември (сряда) от 18.00 ч. в книжарница Хеликон – Пловдив Център.
В „Заразената столица“ Сабела описва като в бордови дневник битките, победите и пораженията, с които се сблъсква, докато „без съмнения и колебание“ служи на Рим. Рим, заразен от мафията, от бизнеса с болката и социалната разруха, от подправени търгове, от обществени пари, преминали в частни ръце.
Той описва града, който го посреща: от една страна тежката корупция и бюрокрацията, които го задушават в продължение на десетилетия, от друга – трудностите на тези представители на администрацията, които не са корумпирани, но нямат никаква възможност да инициират промяна. Назначен лично от кмета на града за съветник по законността и прозрачността при управление на публичните финанси, Сабела сформира свой екип и полага огромни усилия да прочисти Вечния град. Усилия, които дават резултат.
Алфонсо Сабела е роден в сицилианския град Бивона. Завършва право в Милано. През 1989 г. се запознава с прокурора Джовани Фалконе и в началото на 90-те, вече като магистрат в Палермо, се включва активно в най-мащабната битка на държавата срещу мафията, позната като операция „Чисти ръце”. За пет-шест години Сабела успява да проследи, арестува и осъди повече от сто мафиотски босове.
1 289 коментари
Herkese merhaba, Vaycasino oyuncuları için kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi platform adresini yine güncelledi. Erişim hatası varsa endişe etmeyin. Çalışan Vaycasino giriş adresi şu an aşağıdadır: Vaycasino Sorunsuz Giriş Bu link üzerinden vpn kullanmadan hesabınıza girebilirsiniz. Lisanslı bahis keyfi sürdürmek için Vaycasino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol şans temenni ederim.
Dostlar selam, Vay Casino oyuncuları adına önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Malum platform adresini tekrar güncelledi. Erişim sorunu yaşıyorsanız endişe etmeyin. Çalışan Vaycasino giriş linki şu an burada: Vaycasino Sorunsuz Giriş Paylaştığım bağlantı üzerinden vpn kullanmadan hesabınıza erişebilirsiniz. Lisanslı casino keyfi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol şans temenni ederim.
Herkese merhaba, Casibom oyuncuları adına kısa bir duyuru paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu giriş linkini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli güncelledi. Erişim sorunu varsa çözüm burada. Çalışan siteye erişim adresi artık burada Casibom 2026 Bu link üzerinden direkt hesabınıza girebilirsiniz. Ek olarak yeni üyelere sunulan hoşgeldin bonusu fırsatlarını da inceleyin. En iyi bahis deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Matbet TV güncel adresi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sorunsuz için: Siteye Git Yüksek oranlar bu sitede. Gençler, Matbet bahis son linki açıklandı.
Herkese merhaba, bu site kullanıcıları için önemli bir duyuru paylaşıyorum. Malum platform giriş linkini yine değiştirdi. Erişim hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Çalışan siteye erişim linki artık aşağıdadır: Vaycasino Güncel Paylaştığım bağlantı üzerinden doğrudan hesabınıza erişebilirsiniz. Güvenilir bahis keyfi için Vaycasino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Matbet TV guncel adresi ar?yorsan?z iste burada. Sorunsuz icin t?kla: Matbet Apk Yuksek oranlar burada. Gencler, Matbet yeni adresi belli oldu.
Dostlar selam, bu site oyuncular? icin onemli bir bilgilendirme paylas?yorum. Malum site giris linkini yine guncelledi. Erisim hatas? varsa endise etmeyin. Yeni siteye erisim adresi su an asag?dad?r: Buraya T?kla Bu link ile vpn kullanmadan hesab?n?za erisebilirsiniz. Guvenilir bahis deneyimi surdurmek icin Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tum forum uyelerine bol kazanclar dilerim.
Grandpashabet giris linki ar?yorsan?z dogru yerdesiniz. H?zl? giris yapmak icin t?kla https://grandpashabet.in.net/# Yuksek oranlar bu sitede.
Matbet TV güncel adresi lazımsa işte burada. Sorunsuz için tıkla: Matbet TV Giriş Yüksek oranlar burada. Arkadaşlar, Matbet bahis yeni adresi belli oldu.