Италианският магистрат Алфонсо Сабела ни учи как да ловим мафиоти
Представя новата си книга в Пловдив
Изявеният италиански магистрат Алфонсо Сабела, познат на българските читатели с книга „Ловец на мафиоти“, пристига у нас във връзка с премиерата на документалната му книга „Заразената столица. Може ли да се освободи Рим от мафията и корупцията?“.
Визитата на Алфонсо Сабела в България е по покана на Издателство „Ера“ и се осъществява с подкрепата на Италианския културен институт. Това ще е второто посещение на магистрата в държавата ни. През 2009г. той представи у нас първата си книга „Ловец на мафиоти“, в която разказва за участието си в разследването, арестуването и осъждането на едни от най-големите босове на сицилианската мафия – сред които Багарела, Бруска, Кунтрера.
Представянето на книгата ще се състои в два града – София и Пловдив. Премиерата на „Заразената столица“ под тепетата ще се проведе на 27 септември (сряда) от 18.00 ч. в книжарница Хеликон – Пловдив Център.
В „Заразената столица“ Сабела описва като в бордови дневник битките, победите и пораженията, с които се сблъсква, докато „без съмнения и колебание“ служи на Рим. Рим, заразен от мафията, от бизнеса с болката и социалната разруха, от подправени търгове, от обществени пари, преминали в частни ръце.
Той описва града, който го посреща: от една страна тежката корупция и бюрокрацията, които го задушават в продължение на десетилетия, от друга – трудностите на тези представители на администрацията, които не са корумпирани, но нямат никаква възможност да инициират промяна. Назначен лично от кмета на града за съветник по законността и прозрачността при управление на публичните финанси, Сабела сформира свой екип и полага огромни усилия да прочисти Вечния град. Усилия, които дават резултат.
Алфонсо Сабела е роден в сицилианския град Бивона. Завършва право в Милано. През 1989 г. се запознава с прокурора Джовани Фалконе и в началото на 90-те, вече като магистрат в Палермо, се включва активно в най-мащабната битка на държавата срещу мафията, позната като операция „Чисти ръце”. За пет-шест години Сабела успява да проследи, арестува и осъди повече от сто мафиотски босове.
1 260 коментари
Matbet giris adresi ar?yorsan?z dogru yerdesiniz. Sorunsuz icin t?kla: https://matbet.jp.net/# Canl? maclar burada. Gencler, Matbet bahis yeni adresi belli oldu.
Arkadaşlar, Grandpashabet Casino son linki açıklandı. Adresi bulamayanlar buradan giriş yapabilir Grandpashabet Mobil
Herkese merhaba, Vaycasino kullanıcıları adına önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Malum Vaycasino adresini tekrar değiştirdi. Erişim sorunu varsa endişe etmeyin. Son Vaycasino giriş linki şu an aşağıdadır: Vaycasino 2026 Bu link üzerinden doğrudan siteye girebilirsiniz. Güvenilir casino keyfi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar temenni ederim.
Arkadaşlar selam, bu popüler site üyeleri adına önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere Casibom giriş linkini erişim kısıtlaması nedeniyle yine değiştirdi. Giriş sorunu varsa doğru yerdesiniz. Çalışan Casibom giriş linki şu an aşağıdadır Casibom Giriş Paylaştığım bağlantı üzerinden vpn kullanmadan siteye girebilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere sunulan freespin fırsatlarını da inceleyin. En iyi bahis keyfi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Grandpashabet guncel adresi laz?msa dogru yerdesiniz. H?zl? erisim icin t?kla Grandpashabet Indir Deneme bonusu bu sitede.
Grandpashabet giriş linki lazımsa işte burada. Sorunsuz erişim için Grandpashabet Yeni Adres Deneme bonusu bu sitede.
Matbet TV guncel adresi ar?yorsan?z iste burada. H?zl? icin: Matbet Sorunsuz Giris Yuksek oranlar bu sitede. Gencler, Matbet son linki ac?kland?.
Arkadaşlar, Grandpashabet Casino yeni adresi belli oldu. Giremeyenler buradan devam edebilir https://grandpashabet.in.net/#
Gençler, Grandpashabet yeni adresi açıklandı. Adresi bulamayanlar şu linkten devam edebilir https://grandpashabet.in.net/#
Arkadaşlar, Grandpashabet son linki belli oldu. Giremeyenler buradan devam edebilir Grandpashabet