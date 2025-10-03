Министърът на регионалното развитие Иван Иванов обяви, че участъци от магистралите „Тракия“ и „Хемус“ се затварят за камиони за почистване, съобщава БНР.

„В момента сме спрели движението на товарни автомобили по автомагистрала „Тракия“, също и по автомагистрала „Хемус“, за да може да стане разчистването, в софийската част, в района във Вакарел, Ихтиман, където са ремонтни дейности. Също и по „Хемус“ в района на Витиня, за да може да се изтеглят тежките автомобили. Снегопочистващите машини работят, така че към този момент би трябвало всички кътчета да са проходими вече. „Петрохан“ също вече е отворен и проходим. Тепърва с различните институции трябва да оценим щетите и каква е необходимостта от намеса на държавата, дали това ще бъде през Фонда за бедствия и аварии, дали ще бъде през бюджета на агенция „Пътна инфраструктура“ за възстановяването на тези щети. Но след като се оттеглят водите, ще направим необходимите огледи и няма да оставим тази ситуация така, както е“.