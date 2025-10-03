АктуалноГрадътНовини

Райънеър потвърди маршрута Пловдив – Милано Малпенса

Преди няколко часа Райънеър потвърди в официалната си фейсбук страница пускането на новия маршрут Пловдив – Милано Малпенса. Полетното разписание предвижда маршрутът да се изпълнява в петък и неделя от 26.10.2025 до 27.03.2026.

Още през юли стана ясно, че от тази зима започват редовните полети на Райънеър от Пловдив до италианското летище. Това бе съобщено от Алисия Войчик-Голебьовска – директор „Комуникации“ за Централна и Източна Европа на Райънеър, на специална пресконференция, в която участваха кметът Костадин Димитров и кметове на общини от Управителния съвет на Фонда за развитие на летище Пловдив.

Официално: Райънеър заяви интерес към Пловдив

Тогава от Фонда за развитие на летище Пловдив обявиха, че продължават разговори за нови полети, като догодина се очакват други две дестинации.

