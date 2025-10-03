Райънеър потвърди маршрута Пловдив – Милано Малпенса

Преди няколко часа Райънеър потвърди в официалната си фейсбук страница пускането на новия маршрут Пловдив – Милано Малпенса. Полетното разписание предвижда маршрутът да се изпълнява в петък и неделя от 26.10.2025 до 27.03.2026.

Още през юли стана ясно, че от тази зима започват редовните полети на Райънеър от Пловдив до италианското летище. Това бе съобщено от Алисия Войчик-Голебьовска – директор „Комуникации“ за Централна и Източна Европа на Райънеър, на специална пресконференция, в която участваха кметът Костадин Димитров и кметове на общини от Управителния съвет на Фонда за развитие на летище Пловдив.

Тогава от Фонда за развитие на летище Пловдив обявиха, че продължават разговори за нови полети, като догодина се очакват други две дестинации.