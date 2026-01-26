Раковски отбелязва 37 години с акцент върху развитие, икономика и традиции

Община Раковски отбелязва 37 години от създаването си днес. Тя е разположена североизточно от Пловдив и заема стратегическо транспортно положение, като през територията ѝ преминава автомагистрала „Тракия“. Общината обхваща площ от 264 кв. км и включва седем населени места с население около 28 000 души.

Икономическият профил на района се определя от химическата, шивашката и хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, търговията и услугите. На територията на общината се намира и първата индустриална зона в България.

Раковски е и активен културен център с осем читалища, католически и православни храмове и богат фестивален календар, сред които „Кукове“, Фестивалът на белия щъркел в Белозем, „Винария“ и Майските културни дни.

По повод годишнината кметът Павел Гуджеров отправи поздравление към жителите. Той подчерта значението на изминалите години като период на развитие, усилия и отговорност към бъдещето на местната общност. Гуджеров посочи значението на хората като основен двигател за развитието на местната общност и призова за единство и активен диалог.