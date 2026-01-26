Февруари идва – какво да правим с останалите левове?

Преди броени дни екипът на Под тепето ви предложи Как да ги използвате разумно преди края на януари левовете, които ви остават. След като на 1 януари 2026 г. официално станахме част от еврозоната, влязохме в период на т.нар. „двойно обращение“. Този период обаче изтича неусетно и пред нас е последната седмица, в която левът все още е законно платежно средство в магазините, напомня Vesti.bg. Ето всичко, което трябва да знаете, за да не се окажете с „невалидни“ хартийки в джоба след броени дни.

Голямата промяна: Какво се случва точно на 1 февруари?

От 00:00 часа на 1 февруари 2026 г. левът официално престава да бъде платежно средство в търговската мрежа. Това означава, че:

Търговците вече имат право да откажат плащане в левове. Ако отидете в супермаркета с банкнота от 20 лева, касиерът законно ще изиска от вас евро или банкова карта.

Ресторанти, бензиностанции и услуги преминават изцяло към разплащане в единната валута.

Автоматите за самообслужване (кафе машини, паркомати) ще приемат само евро центове и евро монети.

Важно: До 31 януари (събота) включително, вие все още можете да пазарувате с левове, като търговецът е длъжен да ви върне рестото в евро (освен ако няма обективна причина да не го направи).

Имам останали левове след 1 февруари. Какво да правя?

Не изпадайте в паника – парите ви няма да изгубят стойността си, но пътят им до „реална употреба“ се променя. Вече няма да можете да ги похарчите за хляб, но ще можете да ги обмените по официалния курс от 1.95583 лв. за 1 евро.

1. В Българската народна банка (БНБ) – Завинаги

БНБ е вашият последен и вечен пристан. Централната банка ще обменя банкноти и монети от левове в евро безплатно, в неограничено количество и без краен срок. Това е гаранцията, че левът остава ценен актив дори след 10 или 20 години.

2. В търговските банки – До 30 юни 2026 г.

Търговските банки в цялата страна ще продължат да обменят левове в евро безплатно през следващите 6 месеца (до края на юни).

Условие: За суми над 10 000 лв. (или 5 000 евро) банките може да изискат предварителна заявка от 2-3 работни дни и попълване на декларация за произход на средствата.

3. В „Български пощи“ – До 30 юни 2026 г.

В населените места, където няма клонове на банки, пощенските станции ще извършват обмяната на пари. Това е изключително важно за пенсионерите и хората в малките села. Услугата също е безплатна в рамките на първите 6 месеца.

След изтичане на първите 6 месеца от въвеждането на еврото (1 юли – 31 декември 2026 г.) кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД ще могат да начисляват такса за тази услуга. След изтичане на 12 месеца от въвеждането на еврото кредитните институции и „Български пощи“ ЕАД могат да преустановят тази услуга.

Такси и комисиони: Къде дебнат капаните?

Една от най-големите опасения на хората е дали ще „изгорят“ с такси при обмяната.

Безплатно: Обмяната в БНБ, пощите и банките е абсолютно безплатна до 31 юли 2026 г.

С такса: След 1 август 2026 г. търговските банки имат право да въведат такса за услугата.

Чендж бюра: Бъдете внимателни! Частните обменни бюра работят по пазарни принципи. Те могат да прилагат малки отклонения от курса или такси. Съветът ни е да използвате банковите институции за гарантиран курс 1.95583.

Златните правила на потребителя в последната седмица

Изчистете стотинките: Монетите се обменят най-трудно и бавно. Опитайте се да ги изхарчите в големите вериги супермаркети до края на седмицата.

Депозирайте в банка: Най-лесният начин левовете ви да станат евро е просто да ги внесете в банковата си сметка. Системата автоматично ги преобразува в евро без никакви такси.

Не обменяйте „на улицата“: Периодите на валутна промяна са „златно време“ за измамници. Не се поддавайте на оферти за „изгоден курс“ от непознати лица. Левът се обменя само в официални институции.

Какво се случва с цените и етикетите?

Не забравяйте, че задължението за двойно обозначаване на цените остава в сила още дълго време (обикновено до края на годината). На всеки етикет ще виждате цената и в двете валути, за да можете лесно да се ориентирате дали няма неправомерно закръгляне нагоре.

Преходът към еврото е тест за нашата финансова дисциплина. Тази последна седмица е време за „разчистване“ на старите портфейли. Ако имате буркани със стотинки или „бели пари за черни дни“ под матрака, сега е моментът да ги вкарате в банковата система.