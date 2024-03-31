БългарияНовини

Пренос на сахарски прах над страната

Днес над страната ще има пренос на сахарски прах. В западната половина на страната ще бъде със средни до високи концентрации, на изток ще са ниски. Утре преносът на сахарски прах над цялата страна ще продължи и ще бъде с високи концентрации, съобщават от НИМХ при БАН.

Преносът на сахарски прах е явления, обичайно за България.

В пролетните месеци атмосферната циркулация относително често води до увличане на частици от пустинята Сахара, които с юг-югопаден пренос дотсигат и до нашата страна.

Във вторник, с промяна на потока от северозапад, концентрациите на сахарски прах над страната ще намаляват.

На спътниковото изображение в ярко розово се вижда районът със средни и високи концентрации на сахарски прах над страната.

May be an image of text that says 'caxapcKи npax EUMETSAT rgb-DUST 20240331 0500 UTC'

