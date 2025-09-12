Събитията от 15 до 21 септември се посвещават на Дните на безопасността на пътя, организирани от ROADPOL

За поредна година Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL организира Европейска седмица на мобилността (16-22 септември), а 18 септември е избран за Ден без загинали на пътя. Кампанията на територията на страната включва различни събития за популяризиране на основното послание за намаляване на жертвите от катастрофи по пътищата. По този повод е и апелът на служителите на реда – всички участници в движението да спазват правилата, да бъдат отговорни, толерантни и с поведението си да не създават риск за себе си или за останалите хора.

В рамките на инициативата, дните между 15 и 21 септември се обявяват за Седмица на детската пътна безопасност, през която са предвидени специализирани полицейски операции, както и различни събития в партньорство с Регионално управление на образованието, медиите и други институции.

Акцент се поставя и на 18 септември – Денят без загинали на пътя, когато усилията на полицейските служители ще бъдат максимално съсредоточени към подпомагане на движението и недопускане на тежки произшествия.

Седмицата на детската пътна безопасност съвпада с началото на новата учебна година и традиционната полицейска акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. Тя обхваща периода от септември до октомври и е насочена към предотвратяването на катастрофи с участие на деца и младежи. Като част от набелязаните превантивни мерки полицейски патрули ще дежурят на най-критичните точки около всички училища и детски градини в Пловдив и областта, за да се грижат за безопасното придвижване на децата и техните придружители по улиците. Същевременно ще се осъществява строг контрол спрямо водачите на МПС за недопускане на нарушения на Закона за движение по пътищата. Предвидени са и проверки в питейни и увеселителни заведения съвместно с други институции във връзка със забраната за присъствие на малолетни и непълнолетни лица. Сред основните задачи е и противодействие на разпространението на наркотични вещества.

С оглед обезпечаване сигурността на децата служители на ОДМВР – Пловдив са извършили проверки на сградите на училищата и детските градини по отношение на охраната и пропускателния режим. Проведена е работна среща с представители на Регионалното управление на образованието и ръководителите на учебните заведения. С охранителните фирми е уточнен начинът на действие при поява на съмнителни лица около обектите и противообществени прояви.

Също така, през първите седмици след старта на учебната година е осигурено ежедневно присъствие на униформени в районите на учебните заведения преди и в края на занятията. Съобразно предоставени графици от РУО още в самото начало са планирани беседи по теми, свързани с правилата за движение по пътищата, изпълнение започва и на програмата „Детско полицейско управление“.

От сектор “Пътна полиция“ – Пловдив се отчита, че през юли и август т.г. на територията на дирекцията са регистрирани 17 пътнотранспортни произшествия с едно загинало и 62 пострадали деца на възраст под 18 години. Двама от непълнолетните са участвали в катастрофите като пешеходци, 12 – като пътници в автомобили, а 6 – като водачи на превозни средства /3 на електрически тротинетки и по един на автомобил, мотоциклет и велосипед/.