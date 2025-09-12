Пожар край Татарево изпепели постройки и стотици бали

Пожар със значителни материални щети възникнал вчера в землището на село Татарево. Сигналът за горящи сухи треви и храсти постъпил на тел. 112 около 17.30 ч. Натам са насочени екипи на противопожарната служба и районното управление в Първомай.

След потушаване на огъня е установено, че са унищожени 500 рулонни бали слама, две стопански постройки и поливна система. При оглед на местопроизшествието е открит и изгорял мотоциклет без регистрационни табели, от чието възпламеняване се предполага, че се е разпространил пожара. При проведените оперативни действия станало ясно, че моторното превозно средство е било управлявано от непълнолетен и неправоспособен тийнейджър. В рамките на започнатото досъдебно производство продължава работата по изясняване на всички факти и обстоятелства.

Снимката е илюстративна