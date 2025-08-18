Рано тази сутрин e избухнал пожар на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сигналът е подаден в 05:30 ч.
Четири екипа огнеборци работят на място, а разпространението на огъня е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето теренът се запръстява с булдозери.
Станция на сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив следи качеството на въздуха в околните населени места.
Снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив
1 560 коментари
Bahis severler selam, Casibom oyuncular? ad?na onemli bir duyuru paylas?yorum. Herkesin bildigi uzere site domain adresini BTK engeli yuzunden tekrar guncelledi. Giris sorunu cekenler icin dogru yerdesiniz. Resmi Casibom giris adresi art?k burada Siteye Git Bu link uzerinden vpn kullanmadan hesab?n?za erisebilirsiniz. Ek olarak kay?t olanlara verilen freespin f?rsatlar?n? mutlaka kac?rmay?n. En iyi bahis deneyimi icin Casibom tercih edebilirsiniz. Tum forum uyelerine bol kazanclar dilerim.
Matbet giriş adresi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sorunsuz için tıkla: Matbet Twitter Yüksek oranlar bu sitede. Gençler, Matbet son linki açıklandı.
Grandpasha guncel adresi ar?yorsan?z dogru yerdesiniz. H?zl? erisim icin Hemen Oyna Deneme bonusu bu sitede.
Arkadaslar selam, bu site oyuncular? icin onemli bir duyuru paylas?yorum. Malum platform adresini yine guncelledi. Giris hatas? varsa panik yapmay?n. Yeni Vaycasino giris linki su an asag?dad?r: https://vaycasino.us.com/# Paylast?g?m baglant? ile vpn kullanmadan hesab?n?za girebilirsiniz. Guvenilir bahis deneyimi icin Vaycasino dogru adres. Herkese bol sans temenni ederim.
Matbet TV güncel adresi lazımsa işte burada. Hızlı için tıkla: Siteye Git Canlı maçlar bu sitede. Gençler, Matbet bahis son linki açıklandı.
Matbet TV guncel adresi laz?msa iste burada. Sorunsuz icin: https://matbet.jp.net/# Yuksek oranlar burada. Gencler, Matbet bahis son linki belli oldu.
Matbet TV giriş linki lazımsa doğru yerdesiniz. Sorunsuz için tıkla: Matbet TV Giriş Canlı maçlar bu sitede. Arkadaşlar, Matbet son linki açıklandı.
Gencler, Grandpashabet yeni adresi ac?kland?. Giremeyenler buradan giris yapabilir Resmi Site
Grandpashabet giriş linki lazımsa işte burada. Hızlı giriş yapmak için tıkla https://grandpashabet.in.net/# Deneme bonusu bu sitede.
Gençler, Grandpashabet son linki belli oldu. Giremeyenler buradan devam edebilir Tıkla Git