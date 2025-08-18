Рано тази сутрин e избухнал пожар на сметището в пловдивското село Шишманци, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Сигналът е подаден в 05:30 ч.
Четири екипа огнеборци работят на място, а разпространението на огъня е ограничено на площ от около 700–800 кв. м. Паралелно с гасенето теренът се запръстява с булдозери.
Станция на сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив следи качеството на въздуха в околните населени места.
Снимка: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив
1 492 коментари
Hey there, To be honest, I found a reliable online drugstore for purchasing medications securely. If you are looking for no prescription drugs, this store is worth a look. They ship globally plus no script needed. Check it out: visit website. Cheers.
Greetings, Just now stumbled upon the best website to save on Rx. For those looking for ED meds cheaply, this store is the best place. You get wholesale rates to USA. Check it out: https://indiapharm.in.net/#. Best regards.