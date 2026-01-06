Пазарът на нови автомобили у нас с исторически ръст

2025 г. се очертава като най-успешната година за пазара на нови леки автомобили в най-новата история на България. По данни на Асоциацията на автомобилните производители и оторизираните им представители у нас, през годината са реализирани близо 50 хиляди нови автомобила от категория М1 – резултат, който надминава всички предишни постижения. В сравнение с 2024 г. ръстът е с над шест хиляди коли, като дори легендарната 2008 г. с нейните силни продажби остава назад.
Според браншовата организация, дори след изваждане на изнесените в чужбина нови автомобили, пазарът отчита най-високи реални продажби за последните три десетилетия и половина. Средно всеки ден през годината клиентите са получавали над 130 нови автомобила.
Основните причини за засиленото търсене са нарастващите доходи и променената икономическа логика – новите автомобили все по-често се оказват по-изгодни в дългосрочен план от употребяваните. Те предлагат значително по-добра горивна ефективност, по-високи стандарти за безопасност, модерна свързаност и по-нисък екологичен отпечатък. Допълнителен тласък на пазара през 2025 г. дава и обновяването на автопарка на държавната администрация, включително доставки за нуждите на МВР, финансирани с европейски средства.
За разлика от леките автомобили, сегментът на лекотоварните превозни средства отчита спад. Продажбите през 2025 г. са намалели с около 13%, като липсата на данни за покупките на Министерството на отбраната не позволява напълно точна оценка. В сравнение с 2008 г. този пазар остава значително по-свит.
При тежкотоварните камиони тенденцията е по-оптимистична. След слабата 2024 г. през изминалата година е отчетен ръст от около 13%, като продажбите достигат над 3400 броя. Въпреки това общият пазар на нови превозни средства все още не е достигнал нивата отпреди финансовата криза.
От асоциацията напомнят, че България продължава да разполага с един от най-остарелите автомобилни паркове в Европа – проблем, който се задълбочава от липсата на последователна държавна политика срещу силно замърсяващите автомобили. Това има сериозни последици както за качеството на въздуха и общественото здраве, така и за пътната безопасност.
Затова от бранша изразяват надежда, че подмяната на автопарка ще се ускори в следващите години. Според тях това изисква ясна национална стратегия за трансформация на мобилността и по-активна роля на държавата в този процес.
