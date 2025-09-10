България се нарежда на 21-во място сред страните от ЕС по брой на самоубийствата, което я поставя в групата на държавите с ниско ниво на суицидност

На 10 септември отбелязваме Световния ден за превенция на самоубийствата, организиран от Международната асоциация за превенция на самоубийствата (IASP) в сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО).

Тази дата има за цел да повиши осведомеността за суицида като сериозен проблем на общественото здраве и да насърчи усилията за неговото предотвратяване.

Актуални данни за България

България се нарежда на 21-во място сред страните от ЕС по брой на самоубийствата, което я поставя в групата на държавите с ниско ниво на суицидност. През 2021 г. в страната са регистрирани 7,8 смъртни случая на 100 000 души, което е под средното за ЕС (10,2). Тези данни показват положителна тенденция, тъй като през 2011 г. броят на самоубийствата е бил по-висок.

Мъже срещу жени: Самоубийствата са по-чести сред мъжете. През 2021 г. 76,7% от всички случаи в ЕС са били на мъже.

Възрастови групи: Най-голям брой самоубийства се регистрират във възрастовата група 45-64 години, следвана от хората на 65 и повече години.

Въпреки че има обща тенденция за намаляване на самоубийствата в България, статистиката невинаги отразява пълната картина, тъй като често опитите за самоубийство остават нерегистрирани.

Причини и фактори

Причините за самоубийствата са комплексни и рядко са свързани само с един фактор. Те често са резултат от съчетание на психични, социални, икономически и лични проблеми.

Психични заболявания: Най-честата причина, особено в Пловдивска област, са психичните заболявания като депресия, биполярно разстройство и шизофрения. Според данни на РЗИ Пловдив, през 2018 г. 22,5% от случаите са били свързани с установено психично заболяване.

Социални и лични проблеми: Семейните конфликти са втората по значимост причина в Пловдивска област, съставляваща 19,1% от случаите. Други фактори включват: Финансови затруднения и безработица. Загуба на близък човек. Изолация и самота. Употреба на алкохол и наркотици. Хронични физически заболявания.

Регионални различия: Прави впечатление, че в България има съществени регионални различия. В Северна България, която е икономически по-слабо развита, се регистрират повече самоубийства, отколкото в Южна.

Как да помогнем?

Превенцията на самоубийствата е споделена отговорност. Всеки от нас може да допринесе, като бъде по-внимателен към хората около себе си. Важно е да разпознаваме предупредителните знаци, сред които са:

Изолация и отдръпване от социални контакти.

Изразяване на безнадеждност или желание за смърт.

Промени в поведението, съня и храненето.

Прекомерна употреба на алкохол или наркотици.

Раздаване на лични вещи.

Ако забележите такива знаци, не се страхувайте да заговорите. Простото изслушване с разбиране и емпатия може да бъде от решаващо значение. Насърчавайте търсенето на професионална помощ от специалисти по психично здраве.

Ако вие или някой ваш близък има нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с някоя от следните линии за помощ:

Национална гореща телефонна линия за емоционална подкрепа: 116 123

116 123 Асоциация „Самопомощ“: +359 888 899 999

+359 888 899 999 Асоциация „Психея“: +359 884 899 999

Помнете, че да говорим открито за самоубийството не повишава риска от него, а помага за навременна реакция и предотвратяване на трагедии. Нека бъдем по-състрадателни и подкрепящи, за да спасим човешки живот.