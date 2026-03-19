Пролетен Базар „Капана“ започва утре

4 уикенда – 4 празника

Първото голямо събитие от календара на Капана Фест за 2026 г. ще се проведе от 20 март до 13 април на мостовото пространство над ул. „Гладстон“

Само след часове пловдивчани и гости на града отново ще се потопят в празничната атмосфера на Пролетен Базар „Капана“. Заедно на добре познатата локация ще посрещнем предстоящите светли празници в чест на дългоочакваната пролет.

В рамките на 4 уикенда, пространството над ул. „Гладстон“ ще бъде тържествено украсено. Както винаги, посетителите ще могат да разгледат богат асортимент от занаятчийски и дизайнерски продукти и изделия, да се насладят на различни кулинарни предложения и да се отпуснат по пловдивски в хубавата музикална атмосфера на базара. Ще има специална музикална селекция, както и дневни партита с едни от любимите ни диджеи и изпълнители. На сцената ще се запознаем с новоизгряващи групи и ще прекараме заедно тематични джаз вечери. Сред ярките акценти на програмата е специалният открит урок по суинг танци от школата на RHYTHM RACOONS във втория уикенд от програмата (27-29 март), а на сцената очакваме и любимата ни пловдивчанка Едит Унджиян. По традиция в последния Великденски уикенд ще ни навестят и игривите зайци, вълнуваща атракция за малки и големи.

Можете да следите програмата по дни и часове в официалните страници на Базар „Капана“, както и в събитието. Предвид непредсказуемия и променлив метеорологичен нрав на Баба Марта и пролетните дни, тазгодишното издание на Пролетен Базар „Капана“ ще се проведе в следните уикенди:



20 – 22 март – Пролетно слънцестоене

27 – 29 март – Пролетно Соаре

3 – 5 април – Цветница

10 – 13 април – Великден

„Събитието се организира с приоритет върху безопасността на участниците, техните изделия, фестивалния инвентар и комфорта на посетителите“, споделят организаторите.

