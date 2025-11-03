България е сред страните с най-висок дял на работещи бедни в ЕС

През 2024 г. 8,2% от работещите в Европейския съюз – наети или самонаети – са били изложени на риск от бедност, показват последните данни на Евростат. Статистиката потвърждава тревожната тенденция, че бедността не засяга единствено безработните или хората с ниска заетост, а обхваща и значителен дял от активно работещите европейци.

България се нарежда сред страните с най-висок дял на работещи бедни – 11,8%, като по-висок показател е отчетен единствено в Люксембург (13,4%). На другия полюс е Финландия, където едва 2,8% от работещите са изложени на подобен риск.

Данните разкриват и ясно изразено неравенство между половете. Средно за ЕС 7,3% от жените и 9% от мъжете попадат в категорията „работещи бедни“. В 22 държави членки рискът е по-висок при мъжете, като най-голяма разлика се наблюдава в Румъния – 8,1 процентни пункта.

В България разликата между половете също е отчетлива – 13% от мъжете и 10,4% от жените са били изложени на риск от бедност през 2024 г., или 2,6 процентни пункта разлика.

Интересен контраст се наблюдава в Германия, където процентите са еднакви за двата пола, докато в Чехия, Латвия, Кипър и Люксембург рискът от бедност е по-висок при жените.

Анализаторите отчитат, че макар икономиките на ЕС постепенно да се възстановяват, работещата бедност остава сериозно социално предизвикателство, поставяйки въпроса за адекватността на трудовите възнаграждения и достъпа до качествена заетост в Европа.

Нива на работещите в риск от бедност в страните членки на ЕС и нива по пол (в %):