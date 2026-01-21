5% ръст на възнагражденията за работещите в публичния сектор

Заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 5% от 1 януари 2026 г. Министерският съвет одобри прилагането на разпоредбите от т.нар. удължителен закон за бюджета, които предвиждат индексация на възнагражденията в държавните и общинските структури.

Решението стъпва на данните на Националния статистически институт, според които натрупаната инфлация към края на 2025 г. е 5%. С толкова ще нараснат заплатите на всички заети в бюджетните организации.

Увеличението ще бъде еднократно и няма да се прилагат други механизми за промяна на възнагражденията в рамките на заеманата длъжност. Единственото изключение са служителите на минимална работна заплата, за които важат отделни правила.

Още в средата на януари финансовият министър в оставка Теменужка Петкова обяви, че кабинетът ще приложи по-благоприятния за хората вариант и ще индексира възнагражденията в бюджетната сфера с пълния размер на инфлацията.