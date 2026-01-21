Започва същинската реставрация на Чифте баня

Автентичният облик на историческата сграда ще бъде запазен, стенописите и оригиналните повърхности ще се консервират

Заради изискванията за пожарна безопасност в паметника на културата ще се допускат до 50 души едновременно

След премахването на пристройките от социалистическия период зад Баня Старинна – Чифте баня, проектът за обновяване на емблематичната сграда навлиза в същинската си фаза. Както ви съобщихме по-рано днес Събарят пристройки от социализма зад Чифте баня.

Какво следва

Предстои цялостна консервация и реставрация, съобразена със статута ѝ на паметник на културата, съобщи за Под тепето директорът на Градска художествена галерия – Пловдив Красимир Линков.

Проектът е съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Одобрено е изграждането на дискретна нова част със сервизни помещения – тоалетна, офис и малък склад, необходими за функционирането на изложбеното пространство. Новото застрояване ще бъде на един етаж и няма да надвишава покривното ниво на историческата сграда.

Археология преди строителство

След окончателното изнасяне на отпадъците ще бъде направено проучване на конструктивните основи и проверка за наличие на археология. Едва след това ще започне изграждането на новата обслужваща част.

Запазване на автентичния облик

Основен акцент в проекта е съхраняването на автентичния характер на Чифте баня. Голямата сводеста зала ще бъде запазена в настоящия си вид, като съществуващите фрагменти от стенописи и декоративна украса от различни периоди ще бъдат консервирани.

В останалите помещения, където има натрупани няколко слоя мазилки, те ще бъдат разкрити, за да остане видима оригиналната повърхност.

„Пространството ще бъде адаптирано така, че да позволява различни форми на експониране на съвременно изкуство, включително чрез изграждане на климатизация, одобрена от НИНКН“, уточни Красимир Линков.

Османските паметници в Пловдив, запазили се през вековете

Ограничен капацитет заради пожарна безопасност

Проектът е изключително сложен и преминава през дълъг процес на съгласуване, особено по отношение на пожарната безопасност и изискванията за обществена сграда, финансирана с европейски средства.

„Нормативите за евакуация, врати и стълби са трудно приложими при паметник на културата, тъй като не можем да променяме автентичната архитектура“, обясни Линков.

След продължителни преговори с РДПБЗН е постигнат компромис – сградата ще може да приема максимум 50 души едновременно, с предвиден още един евакуационен изход в задната част и през новата обслужваща зона.

Между паметник и изложбено пространство

„Баня Старинна е уникален обект, предпочитан от много артисти. Нашата цел е да не бъде „лъскан“, а да запази духа си – едновременно паметник с уникална средновековна архитектура и активно изложбено пространство“, подчерта директорът на Градска художествена галерия – Пловдив.

Архивите разказват: Една от най-старите живи сгради в Пловдив



