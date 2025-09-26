Раздадоха 20 златни медали на Техническия панаир

20 изложители на Международния технически панаир получиха златни медали с диплом за иновативно изделие от 79-то издание на индустриалното изложение. Официалната церемония по награждаването се състоя снощи в зала „Пловдив“ на Конгресния център в Международен панаир Пловдив. В Конкурса за златните медали на есенното изложение участваха 32 иновации. 20 от тях спечелиха най-високи приз, а четири – грамота за иновативен продукт..

В раздел „Машиностроене“ триумфираха: Мадора ООД от Полша с мултифункционална машина за шлайфане GP 600 2Z, Тедом АД от Чехия със своя когенератор Flexi 350 и Джиатай Лазер Груп (Европа) ООД с лазерна металорежеща машина JTL C3015A-6000С.

При „Електроника, електротехника и ИТ“ златните отличия обраха впечатляващи технологии – Ай Джи Инженеринг със специализирана GPS система за автопаркове, Електрохолд продажби с дигиталната платформа „Energoto.bg“, Смарт Енерджи Груп със смарт тракер с изкуствен интелект, Солар Клийн България за дрон за почистване на фасади и соларни панели, Централна енергоремонтна база с токова клема за високоволтови мрежи, ВиВиТи Инженеринг с хибридния соларен инвертор ZCS Azzuro и Мегалукс с цяла гама модерни осветителни тела.

Разделът „Транспорт и автосервизно оборудване“ впечатли с екологичните превозни средства. Симекс от Чехия грабна златен медал с локомотив DualShunter 2000, Булaвто България и Piaggio – с електрическия камион Porter NPЕ, Фючър Тръкс и китайската Foton – с електрически ван, Би Ем Лизинг Трейд и швейцарската Bucher Municipal – с електрическа вакуумна метачна машина CityCat VR50i, а Автокам България и JAC Motors – с електрически пикап JACK T9 EV.

В раздел „Енергетика и екология“ златен медал заслужи Фоми Холдинг за фасадни и интериорни панели от гъвкава еко глина. За златните медалисти в раздела „Строителство“ журито определи: Артикхаус с масивни дървени къщи от полярен бор, Мещера-2 със система за екологични домове „ЦАР и ГРАД“, Фиртех България за пневматично-рамкови съоръжения и Ъндърграунд Констракшън за универсално укритие за защита на населението.

С грамоти за иновативни изделия на 79-я технически панаир бяха отличени: Топъл под ЕООД за инфраред подови отоплителни системи, Горене България и Ъндърграунд Констракшън – за телевизора Hisense 116 UXQ RGB mini LED, д-р Тодорка Лепкова – за ЕкоГард „Зелена Тамара“, а доц. д-р Красимир Коев – за апарат за ултравиолетово лечение за крос-линкинг.