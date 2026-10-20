След дългите опашки за отчитане на личните асистенти ул. „Петко Д. Петков“ и създалото се напрежение заради тях в града се разкриват пет гишета с цел увеличаване на капацитета и намаляване на времето за изчакване. Те ще бъдат отваряни през първите три работни дни всеки месец с цел подобряване на организацията и по-бързо обслужване на личните асистенти при подаването на отчетната документация по механизма „Лична помощ“.

„Мерките са във връзка с изискванията на чл. 32, ал. 2 от Закона за личната помощ, съгласно който отчетите се предоставят в първите три работни дни на месеца“, съобщават от общината.

Отчетната документация ще се приема на 2, 3 и 4 ноември на следните адреси:

ул. „Калина“ № 61 – в Центъра за социални и здравни услуги, от 08:00 до 16:30 ч.;

ул. „Трети март“ № 33 – в сградата на социалната услуга „Асистентска подкрепа“;

ул. „Петко Д. Петков“ № 6А – в двора на Дирекция „Социална политика“;

бул. „Цариградско шосе“ № 102 – в двора на Комплекса за социални услуги „Св. Георги“;

ул. „Звезда“ № 16А – в сградата на Социалния патронаж.

Общият часови диапазон за приемане на отчетите е от 08:30 до 17:00 ч., като само за пункта на ул. „Калина“ № 61 работното време е от 08:00 до 16:30 ч.