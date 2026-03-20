20 неща, които можем да направим за планетата в Часа на Земята

Всяка година в последната събота на март милиони хора по света символично изгасят осветлението си за един час в рамките на Часа на Земята, за да покажат, че ги е грижа за планетата. Кампанията е инициирана от WWF през 2007 г. в Сидни. Днес е едно от най-масовите екологични движения в света и вдъхновява хората да отидат далеч отвъд изключването на светлините – дейностите варират от почистване и залесяване до създаване на градски градини и изключване на телефоните за „дигитален детокс“.
Тази година Часът на Земята навършва 20 години – също както българския офис на WWF. По този повод WWF споделя 20 идеи за неща, които можем да направим за планетата на 28 март.
WWF − една от най-големите природозащитни организации у нас − навърши 20
- Включете се в пролетно почистване. На 28 и 29 март ще се проведе традиционното пролетно почистване на София, организирано от Столична община (СО), доброволци и граждански организации вече над 15 години. Предстои и почистване на река Какач в Северен парк, организирано от WWF по повод Часа на Земята. Вижте останалите локации в София и следете за други доброволни инициативи в страната, например в Своге и Белащица. Очаква се тези акции да са много по-мащабни от преди заради силната гражданска енергия, която се зароди около кризата с боклука в столицата.
- Практикувайте „плогинг“. Излизате да потичате из квартала, но виждате разпилени боклуци в междублоковото пространство. Събирате ги и ги изхвърляте в контейнера, след което продължавате с джогинга. Това се нарича „плогинг“ – съчетание от спорт на открито и почистване. Практиката се заражда в Швеция през 2016 г., но вече е популярна в много държави.
- Кажете „Не!“ на еднократната пластмаса. Торбички, сламки, прибори, чашки – те не се разграждат в природата, а само се разпадат на малки частици и остават във водата, въздуха, почвите, храната и постепенно се натрупват в телата ни. Така само за седмица „изяждаме“ микропластмаса с размера на дебитна карта, според проучване на WWF. А да намалим пластмасата е въпрос на навик.
- Рециклирайте. Над 60% от отпадъците в сивите контейнери – хартия, пластмаса, метал и стъкло – могат да се рециклират и превърнат в нова суровина. Например от пластмасови бутилки могат да се произведат нови бутилки, килими, влакна от полиестер за всякакви дрехи, т.н.
- Дарете старо спортно оборудване. Може би вкъщи имате стари гирички или друго оборудване, което не ползвате. Дарете ги на център за хора в неравностойно положение. Ако тренирате тенис, подарете използваните топки на приют за бездомни животни. Обитателите много ще им се зарадват!
- Посетете природна забележителност. България е богата на изключителни природни забележителности: скални форми, водопади, пещери. Изберете обект близо до дома ви и си направете хубава разходка през уикенда.
- Идентифицирайте растения и животни в парка. Отидете в парка и снимайте пет различни дървета и пет различни животни (насекоми, птици, други). Използвайте Google Lens или подобна услуга, за да определите от кои видове са. Потърсете и споделете интересни факти за тях, например защо са важни за околната среда и как можем да ги опазваме.
- Запознайте се с творбите на ‘eco-friendly’ артисти. Ето няколко препоръки: Аурора Робсън, известна със сложните си скулптури и инсталации, изработени от изхвърлена пластмаса; Nils-Udo, пионер на движението Land Art, създава арт инсталации с естествени материали като листа, клони и камъни; Luzinterruptus, колектив от артисти, които творят с помощта на рециклирани материали и LED светлини. Разбира се, винаги можете да потърсите и други в интернет.
- Изявете се като природен фотограф. Отидете на любимо природно кътче във вашето населено място и му направете красиви снимки. Споделете най-хубавите кадри в социалните мрежи, като опишете защо харесвате мястото.
- Полюбувайте се на звездите. Ако времето позволява, отидете на къмпинг и се насладете на звездите. Само помислете – от безбройните небесни тела, Земята е нашият единствен, красив и специален общ дом. Не заслужава ли той да се грижим добре за него?
- Посадете зеленчукова градина на покрива. Покривните градини стават все по-популярни по света. В България не са толкова разпространени, но какво от това – бъдете пионери! Ако покривът на вашата жилищна сграда е подходящ, обсъдете идеята със съседите и заедно създайте градина. Ще имате чисти и свежи зеленчуци за трапезата и чудесно занимание за свободното време.
- Направете веган десерт. Отглеждането на растителни продукти изисква значително по-малко земя, вода и енергия и помага да щадим природни ресурси. Ако обичайно включвате в менюто си животински продукти, може би ще се изненадате колко вкусни десерти могат да се приготвят и без тях. Печива, кремове, бонбони, сладолед… списъкът е дълъг. В интернет има хиляди рецепти за веган изкушения.
- Слушайте подкасти за природата. Появяват се все повече подкасти на български с епизоди на екологични теми, например „Радио Земя“, „Радини вълнения“ и „На градус и половина“. Ако говорите английски, препоръчваме ви Nature Breaking – подкаст на WWF с фокус върху природата.
- Гледайте с децата си видеата за природата на WWF и Уча.се. Сигурно ще ви е интересно да научите някои стари поверия за силата на явора, ясена и дъба, да научите къде в България има останали стари гори и какви са новите технологии за забавяне на климатичните промени в YouTube канала на WWF. Можете и да се абонирайте за канала, за да не пропускате съдържание.
- Гледайте документален филм за природата.
- Предизвикайте себе си да прекарате седмица без автомобил. Вместо с кола, ходете на работа с обществен транспорт или пеша. Споделеното пътуване също е вариант. Така помагате за намаляване на вредните емисии и получавате още една възможност за общуване с други хора.
- Споделете любимите си „зелени“ съвети в социалните мрежи. Сигурни сме, че вече прилагате устойчиви практики в ежедневието си – разделно изхвърляне на отпадъци, използване на торби за многократна употреба, пестене на вода или друго. Споделете в пост или стори любимата си „зелена“ практика и подканете приятелите си да направят същото в коментар. Така ще получите още полезни идеи.
- Погрижете се за енергийната ефективност на дома ви. Сменете всички крушки с енергоспестяващи, създайте си навик да изключвате от контакта уредите, когато не ги ползвате и се възползвайте максимално от естествената светлина. Така ще намалите енергийните загуби у дома и сумите в месечната сметка за тока.
- Посетете природонаучен музей. Ако във вашето населено място има природонаучен музей, отидете да разгледате експозициите. Възможно е за последно да сте били там през ученическите си години. Сега определено ще погледнете на природните чудеса и процеси с други очи.
- Подкрепете работата на WWF за опазване на природата в България. През 2026 г. WWF България навършва 20 години и отбелязва редица успехи − от защита на природата на терен и в съда до помощ за екологично отопление на бедни семейства. Можете да подкрепите дейността ни с дарение тук.
Съдържанието е част от кампанията „Природата има нужда от нас“, с която WWF България отправя послание към хората да се грижат за околната среда − защото грижата за нея не е нещо по-различно от грижа за нас самите.
Кампанията се изпълнява с медийната подкрепа на Нова телевизия, Нетинфо, OFFNews, Клуб „Z“, Dir.bg, „Под тепето“, Gustomediа и Premium Lifestyle.