От януари забрана за мобилните телефони в училищата

От началото на следващата година се очаква да влезе в сила забраната за използване на мобилни телефони в училищата, след като Законът за предучилищното и училищното образование бъде приет на второ четене в парламента. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на посещение в село Търнава, община Бяла Слатина, цитиран от БТА.

По думите му, още преди официалното приемане на закона, около 800 училища в страната вече са въвели подобна забрана по инициатива на своите ръководства.

Министър Вълчев посочи, че мярката цели да ограничи разсейването в час и да насърчи по-активно общуване между учениците. Той допълни, че въвеждането на правилото е част от усилията на Министерството на образованието за подобряване на учебната среда и дисциплината в училищата.

Поводът за посещението на Вълчев в Търнава беше откриването на нов физкултурен салон в Основно училище „Христо Ботев“, както и среща с учители от община Бяла Слатина, на която бяха обсъдени текущите приоритети в образователната политика.