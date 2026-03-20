Старинна гарнитура от Дома на телевизията оживява в Етнографския музей

Дарението отбелязва 55 години от създаването на БНТ – Пловдив

Старинна мебелна гарнитура е най-актуалният „Експонат на фокус“ в Регионален етнографски музей – Пловдив. Колекцията включва представителен комплект мебели от 20-те години на ХХ век и е ценен пример за европейския еклектичен стил. Колекцията постъпва във фонда на музея като дарение от БНТ – Пловдив, което ще бъде направено навръх 55-годишнината на телевизионния център в града под тепетата. С този жест екипът на медията допринася за съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство.

Гарнитурата включва два дивана, четири стола и четири фотьойла с подлакътници. Изработена е от масивно дърво и се отличава с богата дърворезба, особено по облегалките и подлакътниците, както и с масивни струговани крака. Декорацията е подчертана от дълбок релеф и изящни орнаменти, сред които се откроява акантовият лист – класически декоративен мотив, характерен за стилове като барок, класицизъм и неокласицизъм.

Мебелите датират от 20-те години на XX век и са произведени в Западна Европа. Те са пример за стил еклектика („неоренесанс“), който съчетава елементи от различни художествени направления чрез внимателен подбор и комбиниране на декоративни мотиви. Типична за епохата е кадифената тъмночервена дамаска.

Гарнитурата е била част от интериора на някогашния Дом на телевизията в Пловдив – известен още като къщата на БНТ. Сградата, разположена в Стария град, е възрожденски архитектурен паметник и през 1995 г. е обявена за културна ценност с национално значение като къща „Ованес Степанян“. Построена в края на XVIII век, тя е една от най-старите в комплекса и се отличава с уникален атриум – вътрешен двор с отворено пространство към небето.

„Благодарим от сърце на екипа на БНТ – Пловдив. Техният жест е израз на отговорност и ангажираност към опазването на културното наследство. Подобни експонати ни позволяват по-нагледно да представим градския бит от XX век. Такъв основен акцент ще има и новото ни музейно пространство в къща „Павлити“, по чието откриване вече работим и искаме там да покажем модерния Пловдив“, коментира директорът на музея доц. д-р Ангел Янков.

По думите му дарението поставя началото на важен разговор, а защо не и кампания за съхраняването на ценни предмети от близкото минало:

„Ако дадена вещ вече няма място в дома, но носи история и стойност, музеят е естественото място, където тя може да бъде съхранена и показана, вместо да бъде изгубена,“ подчерта Янков и пожела телевизионният пример за дарителството да има още последователи.

Официалното откриване на новия „Експонат на фокус“ – периодична инициатива, показваща предмети от фонда на музея, които обаче не са част от постоянната експозиция, ще се състои на 23 март /понеделник/ от 12:00 ч. в Куюмджиевата къща. Датата е избрана символично – на 22 март 1971 г. е осъществена първата жива телевизионна връзка от студиото на БНТ в Пловдив, което се приема за начало на дейността на телевизионния център в града.