Изложба в Пловдив проследява 25 години граждански активизъм

Колективна фотографска изложба ще бъде открита на 10 декември в Пловдив
Колективната фотографска изложба „Обществени движения“, която кани публиката да погледне назад към последните 25 години на граждански действия, обществени каузи и социални промени в България, се открива на 10 декември от 18:00 часа в пространството 14 квадрата (ул. Цар Иван Александър 8).
На прага на ново обществено движение, изложбата задава ключов въпрос: Какво бъдеще можем да изградим като граждани — и как да канализираме гражданската енергия така, че да доведе до реална промяна?
За изложбата
„Обществени движения“ проследява различните проявления на гражданската активност в България от 2000 до 2025 г. — протести, каузи и спонтанни обществени реакции, които са оформили колективната ни памет.
Изложбата не е само визуален архив. Тя е лаборатория за гражданско въображение — пространство, в което артисти и активни граждани могат да мечтаят, анализират и създават визии за бъдещето на обществените движения у нас.
Участници в изложбата: Григор Дянков, Мартина Атанасова, Мартин Илиев, Мая Лабабиди, Радила Радилова, Ралица Белчева, Сияна Дичева и Явор Калоянов
„Гражданската енергия е основата на всяка жива демокрация. С тази изложба искаме честно да погледнем къде сме били през последните 25 години и да започнем да си представяме какво силно и автентично гражданско движение можем да създадем занапред.“ – Марина Кисьова де Хеус
Съпътстващи събития и дискусии
През декември изложбата ще бъде придружена от серия разговори, посветени на ключови обществени теми.
11 декември, 19:00 — „Накъде след 1 декември за гражданите?“
с Марина Кисьова де Хеус и Виолета Керемидчиева
Разговор за контекста след 1 декември и възможностите за по-силно и автентично гражданско движение в Пловдив и страната. Събитието е пространство само за граждани — без присъствие на политически лица — за да се гарантира свободен, спокоен и честен разговор.
Други дискусии през декември засягат уязвимите групи и градската среда, екологичните движения и гражданската отговорност, водната криза и мобилизацията на общности.
Актуална информация ще бъде публикувана в канала на @14m2.space в инстаграм.