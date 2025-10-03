Служители на УМБАЛ „Пловдив“ протестират срещу смяната на директора

Служители на УМБАЛ „Пловдив“ излязоха на протест пред болницата в подкрепа на своя директор д-р Динчо Генев. Недоволството е предизвикано от конкурса, обявен от Министерството на здравеопазването за нов управител на лечебното заведение.

Лекарите и персоналът се противопоставят на евентуалната смяна, като подчертават, че д-р Генев е успял да изведе болницата от тежка финансова криза. По думите на д-р Иван Горанов, преди неговото управление лечебното заведение било пред фалит, със забавени заплати и липса на лекарства. Благодарение на взетите решения, болницата вече разполага с нова апаратура, стабилизирани финанси и едни от най-високите основни заплати за медицински персонал в Пловдив.

В конкурса участват трима кандидати, сред които и настоящият директор, но служителите настояват Генев да остане на поста си. По думите им инициативата за протеста е изцяло тяхна.