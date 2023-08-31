Прокуратурата иска постоянен арест за д-р Ненко Василев

Прокуратурата внесе искане за взимане на най-тежката мярка за неотклонение в Районен съд за задържания за схема за източване на Здравната каса чрез фиктивни протоколи за прегледи за предписване на помощни средства за инвалиди д-р Ненко Василев. Държавното обвинение настоява да бъдат задържани в ареста още четирима от участниците в аферата-П.Н.К, З.С.Б, В.С.Н. и Р.С.К.
Доктор Ненко Василев е обвиняем по схемата за източване на НЗОК
Обвинението е, че в периода 12.07.2022 г. до 22.06.2023 г. обвиняемите в съучастие и като съизвършители са съставили официални документи с невярно съдържание за предписване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания (7482 пациенти) без правно основание от бюджета на РЗОК – Пловдив за паричната сума от 700 211 лв.
Задържаните лекари „преглеждали“ дори покойници в аферата за източване на НЗОК
Очаквайте подробности от съдебното заседание
105 коментари
http://farmaciavivait.com/# Spedra
kamagra oral jelly: Kamagra pas cher France – Kamagra livraison rapide en France
what steroids to take to get ripped
References:
https://git.ultra.pub/
https://confiafarmacia.shop/# farmacia online para hombres
mannens apotek: erektionspiller på nätet – mannens apotek