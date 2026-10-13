94 събития и над 60 учени: Пловдив става сцена на науката

От секса в Космоса до тайните на киселото зеле: Фестивалът на науката идва в града

От предизвикателствата пред човешкото размножаване в светлината на амбициите ни да колонизираме Марс и Луната и предлаганите решения за създаване на устойчиви зърнени култури за хляба тук, на Земята, до търсенето на нови подходи за овладяване на възпалителни процеси, предизвикани от диабет и други заболявания, и иновативни решения срещу резистентността на туберкулозата. От влиянието на климатичните промени върху човешкото тяло до надпреварата за критични суровини – най-актуалните теми, свързани с човешкото здраве, нашата планета, космоса и иновациите идват в Пловдив!

От 22 до 25 октомври Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) и Драматичният театър – Пловдив ще бъдат сцена на 94 събития за всякакви възрасти с участието на повече от 60 учени от България и чужбина. Най-значимото събитие за наука в Пловдив ще срещне публиката с десетки провокативни теми, включително за възрастни 18+, научни открития и актуални предизвикателства пред човечеството.

Четвъртият Пловдивски фестивал на науката се организира от Фондация „Красива наука“ в основно партньорство с Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките и Фондация „Пловдив 2019“, с подкрепата на широк кръг образователни, научни, дипломатически, корпоративни, културни и медийни партньори.

Любопитни демонстрации и научни експерименти ще бъдат показвани през всички дни на фестивала, заедно със събития на сцена, работилници и прожекции. Специалната училищна програма ще събере ученически групи чрез богата гама от тематични занимания: от роботика, STEM и LEGO Education до палеонтология, микробиология, история и легенди, географски приключения, сателитна разходка над пресъхващи реки. Специализирани работилници ще има както за ученици, така и за учители. Oсновната програма започва във вечерните часове на 22 и 23 октомври и продължава през целия уикенд до 25 октомври. Събитията са за различни възрасти и повечето от тях са безплатни.

Eто и акценти от тазгодишната програма на фестивала:

Пловдивският фестивал на науката ще предложи и специализирани изложби: