Покана на Община Пловдив за среща с живущите преди старта на строителството възобнови дебата за пешеходната зона, чиято история започва още през 2020 г.

Покана на Община Пловдив за среща с живущите на ул. „Иван Вазов“ предизвика оживена дискусия в социалните мрежи. Обявата кани гражданите на обсъждане днес, 19 ноември, от 17:00 ч. в Аулата на Техническия университет – филиал Пловдив. Поводът е реконструкцията и благоустрояването на улицата в участъка от пл. „Централен“ до ул. „Авксентий Велешки“.

Снимка: Facebook групата „Забелязано в Пловдив“

Текстът на поканата е оставил впечатление у част от гражданите, че предстои да се обсъжда самото решение за бъдещето на улицата и превръщането ѝ в пешеходна зона. Хронологията на проекта обаче показва, че той има няколкогодишна история, преминал е през публични дискусии, проектиране и процедура за избор на изпълнител. Това сочат и архивите на медията ни, която следи проекта от ниво идея, а срещата се провежда непосредствено преди очаквания старт на строителните дейности.

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От обществен дебат до договор с изпълнител

Идеята за промяна на ул. „Иван Вазов“ датира поне от 2020 г. Тогава Община Пловдив организира обществено обсъждане за бъдещето на емблематичната улица, на което бяха представени различни варианти за ограничаване на автомобилното движение и разширяване на пешеходните пространства.

През следващите години темата продължи да се развива. През май 2023 г. от администрацията съобщиха, че проектът за пешеходна „Иван Вазов“ е напълно готов. Тогава главният архитект Димитър Ахрянов представя пред Под тепето предвидените промени – повдигане на уличното платно в част от отсечката, запазване на паважа и разширяване на пешеходната зона в посока Тютюневия град.

През юли 2025 г. проектът влиез в нов етап с обявяването на обществената поръчка. Тогава Под тепето постави въпроси за обхвата ѝ в материала „Проектът за пешеходна зона на ул. „Иван Вазов“ – неясен“, тъй като в публикуваната документация не беше достатъчно ясно посочено коя част от улицата ще бъде преобразена.

На 8 октомври 2025 г. вече беше съобщено, че „Европейски пътища“ е избрана за изпълнител на пешеходната зона. Поръчката обхваща отсечката от площад „Централен“ до ул. „Авксентий Велешки“, с дължина 374 метра. Предвиждат се подмяна на настилки, тротоари и бордюри, ново осветление, подземни комуникации и достъпна среда. Паважът трябва да бъде запазен, а кръстовището с ул. „Авксентий Велешки“ – преобразувано в Т-образно. Достъпът на автомобили ще бъде разрешен за живущи и обслужващи превозни средства.

На 16 януари 2026 г. е подписан договорът с избрания изпълнител. Стойността на ремонта е близо 2,39 млн. евро, а срокът за изпълнение – 210 дни.

По предварителна информация същинските строителни дейности и затварянето на участъка трябва да започнат на 1 декември 2026 г. Така обявената среща се провежда по-малко от две седмици преди очаквания старт на ремонта.

Дебатът за пешеходната зона продължава

Публикацията на поканата във Facebook групата „Забелязано в Пловдив“ предизвика разнопосочни реакции. Твърди се, че тя е била разлепена снощи. Част от коментиращите подкрепят превръщането на улицата в пешеходна зона. Сред аргументите им са близостта на две училища и Народната библиотека, необходимостта от по-безопасна среда за децата и възможността за ограничаване на шума и автомобилните емисии. Някои виждат в промяната и шанс за по-активен обществен живот в района, подобно на развитието на квартал „Капана“.

Други изразяват опасения, че затварянето на „Иван Вазов“ ще затрудни автомобилното движение и ще пренасочи трафика към съседните улици. В коментарите се поставят въпроси за паркирането, достъпа до района и възможните алтернативни маршрути.

Тези аргументи не са нови. Още през 2020 г. идеята за пешеходна зона предизвика различни реакции, а през 2023 г. под публикацията за готовия проект читатели коментираха както възможностите за по-безопасна градска среда, така и риска от допълнително натоварване на съседните улици.

Какво предстои да бъде изяснено

На този етап основният практически интерес за живущите и хората, които ежедневно преминават през района, е свързан с организацията на ремонта: как ще се осигурява достъпът до жилищните и търговските обекти, как ще се обслужват имотите, какви ще бъдат временните маршрути и какъв е графикът на строителните дейности.

Това са въпросите, на които срещата би могла да даде конкретни отговори. По-ясното обозначаване на събитието като информационна среща за предстоящия ремонт вероятно би помогнало на гражданите да разберат какво точно могат да очакват от него.

Проектът за ул. „Иван Вазов“ предстои да влезе в изпълнение, затова и най-важният разговор сега е как промяната ще бъде осъществена и как ще се отрази на хората в района.