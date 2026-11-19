Ремонтът на ул. „Иван Вазов“ влиза в изпълнение
Покана на Община Пловдив за среща с живущите преди старта на строителството възобнови дебата за пешеходната зона, чиято история започва още през 2020 г.
Покана на Община Пловдив за среща с живущите на ул. „Иван Вазов“ предизвика оживена дискусия в социалните мрежи. Обявата кани гражданите на обсъждане днес, 19 ноември, от 17:00 ч. в Аулата на Техническия университет – филиал Пловдив. Поводът е реконструкцията и благоустрояването на улицата в участъка от пл. „Централен“ до ул. „Авксентий Велешки“.
Снимка: Facebook групата „Забелязано в Пловдив“
Текстът на поканата е оставил впечатление у част от гражданите, че предстои да се обсъжда самото решение за бъдещето на улицата и превръщането ѝ в пешеходна зона. Хронологията на проекта обаче показва, че той има няколкогодишна история, преминал е през публични дискусии, проектиране и процедура за избор на изпълнител. Това сочат и архивите на медията ни, която следи проекта от ниво идея, а срещата се провежда непосредствено преди очаквания старт на строителните дейности.
Улица „Иван Вазов“ от край до край: 100 вековни чинара и… две липи отпред
От обществен дебат до договор с изпълнител
Идеята за промяна на ул. „Иван Вазов“ датира поне от 2020 г. Тогава Община Пловдив организира обществено обсъждане за бъдещето на емблематичната улица, на което бяха представени различни варианти за ограничаване на автомобилното движение и разширяване на пешеходните пространства.
През следващите години темата продължи да се развива. През май 2023 г. от администрацията съобщиха, че проектът за пешеходна „Иван Вазов“ е напълно готов. Тогава главният архитект Димитър Ахрянов представя пред Под тепето предвидените промени – повдигане на уличното платно в част от отсечката, запазване на паважа и разширяване на пешеходната зона в посока Тютюневия град.
През юли 2025 г. проектът влиез в нов етап с обявяването на обществената поръчка. Тогава Под тепето постави въпроси за обхвата ѝ в материала „Проектът за пешеходна зона на ул. „Иван Вазов“ – неясен“, тъй като в публикуваната документация не беше достатъчно ясно посочено коя част от улицата ще бъде преобразена.
На 8 октомври 2025 г. вече беше съобщено, че „Европейски пътища“ е избрана за изпълнител на пешеходната зона. Поръчката обхваща отсечката от площад „Централен“ до ул. „Авксентий Велешки“, с дължина 374 метра. Предвиждат се подмяна на настилки, тротоари и бордюри, ново осветление, подземни комуникации и достъпна среда. Паважът трябва да бъде запазен, а кръстовището с ул. „Авксентий Велешки“ – преобразувано в Т-образно. Достъпът на автомобили ще бъде разрешен за живущи и обслужващи превозни средства.
На 16 януари 2026 г. е подписан договорът с избрания изпълнител. Стойността на ремонта е близо 2,39 млн. евро, а срокът за изпълнение – 210 дни.
По предварителна информация същинските строителни дейности и затварянето на участъка трябва да започнат на 1 декември 2026 г. Така обявената среща се провежда по-малко от две седмици преди очаквания старт на ремонта.
Дебатът за пешеходната зона продължава
Публикацията на поканата във Facebook групата „Забелязано в Пловдив“ предизвика разнопосочни реакции. Твърди се, че тя е била разлепена снощи. Част от коментиращите подкрепят превръщането на улицата в пешеходна зона. Сред аргументите им са близостта на две училища и Народната библиотека, необходимостта от по-безопасна среда за децата и възможността за ограничаване на шума и автомобилните емисии. Някои виждат в промяната и шанс за по-активен обществен живот в района, подобно на развитието на квартал „Капана“.
Други изразяват опасения, че затварянето на „Иван Вазов“ ще затрудни автомобилното движение и ще пренасочи трафика към съседните улици. В коментарите се поставят въпроси за паркирането, достъпа до района и възможните алтернативни маршрути.
Тези аргументи не са нови. Още през 2020 г. идеята за пешеходна зона предизвика различни реакции, а през 2023 г. под публикацията за готовия проект читатели коментираха както възможностите за по-безопасна градска среда, така и риска от допълнително натоварване на съседните улици.
Какво предстои да бъде изяснено
На този етап основният практически интерес за живущите и хората, които ежедневно преминават през района, е свързан с организацията на ремонта: как ще се осигурява достъпът до жилищните и търговските обекти, как ще се обслужват имотите, какви ще бъдат временните маршрути и какъв е графикът на строителните дейности.
Това са въпросите, на които срещата би могла да даде конкретни отговори. По-ясното обозначаване на събитието като информационна среща за предстоящия ремонт вероятно би помогнало на гражданите да разберат какво точно могат да очакват от него.
Проектът за ул. „Иван Вазов“ предстои да влезе в изпълнение, затова и най-важният разговор сега е как промяната ще бъде осъществена и как ще се отрази на хората в района.
5 коментари
Новаторският подход на пловдивската КлептоКрация към ГРАДСКА МОБИЛНОСТ (ТРАМВАЙ, ТРОЛЕЙБУСИ, МЕТРО, МАРШРУТКИ) може да се доразвие за чудо и приказ на Цел Свет, Майни чрез пешеходизирането не само на улица Станционна (прашното шосе по което гражданите с файтони пътувахме до Ж.П. Станцията) ами дори на всичките улици, боливарди, авенюта и сокаци!
ПЕШЕХОДНА СТОЛИЦА на Галактиката!
„ПРОЕКТЪТ“ за Пешеходен Пловдив следва да предвиди МАГАРЕТА за осиромашали одъртяли пешеходци и пешеходки с техните пешеходчета!
А що не направят цялото пространство отдолу паркинг? Подземен. И така е труден момента с паркирането в центъра, да не кажа кауза пердута, така се намаляват още повече паркоместата. Да построят един паркинг наблизо. Примерно пустеещите бивши тютюнови складове, да запазят фасадата и да направят многоетажен паркинг. Хем ще се запази сградата, поне облика, хем ще има и къде да се перкира. И пари ще има за крадене, повече от колкото при сегашната идея…
„А що . . .“ ли?
Щото НЕ МОЖЕ бе, будала!
Където копнеш в плоското Филибе – се закопаваш дълбоко В ЧОРБАТА!
Което доказват даже простите плитки сбъркани „подлези“
И от снимката се вижда, най-широките тротоари в града, пешеходци почти няма. Освен това се запазват паветата. Но първо ще ги извадят, а после ще ги наредят колкото могат. Едно нагоре, друго надолу. Никой няма да върви по тях. Край с достъпа до училища, банки, учреждения. Улицата зад училищата я стесниха, та да не може да се спира. Кварталът ще се обслужва транспортно през тесните еднопосочни улички. Идеята си беше глупава и вредна от самото начали. Но я приеха, за да се поделят едни пари, както винаги.
Ето още един пример за лошо управлянско решение – превръщането на улица „Иван Вазов“ в полу-пешеходна зона! Какъв проблем се решава освен да се затрудни още повече животът на пловдивчани и живущите и работещите в района? „Повдигане“ на настилката на пътното платно на новото на тротоара!?! Кой има нужда от това!!! В района има паркинг, банки, училища, административна сграда на общината….. Безумие… както и впрочем някаква Национална агенция ще обследвала Бунарджика дали можело да се направи лифт…. Един предишен кмет пък даде 1 милион лева общински пари за едно дизелово влакче, което се оказа, че не можело да се качи на тепето…. Как Ви избираме направо се чудя…