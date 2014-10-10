No comment: Откраднаха екрана от кино-панорамата в Космос
Крадците изкъртиха и част от изложбата в новото парково пространство пред сградата
Неизвестни (хм, как да ги наречем) „люде” успяха да орезилят едно от най-стойностните начинания, правени в Пловдив в последните години- спасението на кино Космос. Точно по случай 50-годишнината на знаковата сграда за култура, съхранена от истинския порив на гражданското общество, стартира кино преглед на най-добрите български филми от 60-те. Събитие е твърде емблематично, тъй като архитектурната творба на Любомир Бонев и Любомир Шинков отново стана кино в първите четири дни от седмицата. Панорамата ще продължи до края на уикенда, но без кино екран, тъй като нелепи крадци го задигнаха тази нощ. Свалиха го от дървената конструкция, част от новото парково пространство пред Космос. Така, в хубавото време, се наложи прожекциите да бъдат преместени във фоайето на втория етаж в сградата.
Времето вече е хубаво за прожекции на открито. За жалост не можем да наречем така и хората, които тази нощ решиха да се появят на екрана в главната роля. Откраднаха го и счупиха част от фотографската изложба. Уви, опитът е неуспешен, защото прожекции ще има и макар и не на открито, ще довършим съпреживяването на българските филми от 60-те във фоайето на втория етаж. На снощните актьори само можем да кажем, че ролята им не е достойна даже и за епизодична, коментираха само организаторите на кино прегледът пред Космос.
832 коментари
Greetings, Lately came across the best online drugstore for cheap meds. If you want to buy medicines from India without prescription, IndiaPharm is the best place. It has secure delivery worldwide. Take a look: read more. Good luck.
Hey there, Just now found a great Mexican pharmacy for cheap meds. For those seeking and want generic drugs, this store is the best option. Fast shipping plus it is safe. Check it out: https://pharm.mex.com/#. Stay healthy.