В периода 1 декември – 10 декември 2025 г. ръководството на EVN България проведе традиционните информационни срещи-разговори с областни управители в Югоизточна България. Срещи се проведоха с областните управители на всички девет административни областни в Югоизточна България – Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Ямбол, Сливен и Бургас. Целта е поддържането на открит и редовен диалог с местната държавна власт.

По време на срещите Калина Трифонова, заместник-председател на Съвета на директорите на EVN България, и Здравко Братоев, заместник-председател на Съвета на директорите на Електроразпределение Юг, запознаха областните управители с изпълнението на инвестиционната програма на компанията за 2025 г. EVN България е инвестирала общо 2,5 млрд. лв. в енергийна инфраструктура и клиентско обслужване за 20 години – периода от 2005 до 2025 г.

Основен акцент в срещата беше влязлата от 1 октомври 2025 г. нова регионална структура в Електроразпределение Юг – лицензионната територия на дружеството е разделена на 12 Мрежови региона, които заместват досегашните КЕЦ (Клиентски енергоцентрове). Промяната цели по-ефективни поддръжка и планиране на мрежата, по-рационално използване на ресурсите, както и по-силна клиентска ориентация чрез дигитализация и др.

Важни теми на срещите бяха подготовката на Електроразпределение Юг за зимния сезон с доставена нова техника и специализирана механизация по места, готовността за реакция при усложнена зимна обстановка, поддръжка на просеки, както и добрата комуникация с местната власт. Сред другите засегнати теми бяха въвеждането на дигитални технологии в клиентското обслужване, дейността на EVN Център за устойчиви услуги, развитие на електромобилността и др.