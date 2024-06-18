Млада жена припадна в автобус по линия номер 1 в час пик в Пловдив, съобщиха очевидци пред Под тепето.
Климатикът в автобуса е работел, категорични са пътниците, просто не е смогвал в жегата, разказаха те пред репортера ни.
Шофьорът е останал на спирката на тунела Север, докато пристигне линейка.
Пет жени са пазели сянка и са веели допълнително на припадналата в очакване на Спешната помощ, която са изчаквали близо 20 минути да пристигне на място в трафика след 17 часа днес.
Заедно с медиците е пристигнала и патрулка, пострадалата е откарана в лечебно заведение, по данни на свидетели тя е дишала.
1 183 коментари
Hi guys, I recently found a trusted Mexican pharmacy to buy medication. If you want to save money and want meds from Mexico, this store is worth checking out. Great prices and it is safe. Check it out: https://pharm.mex.com/#. Warmly.
Hi all, Lately found a useful source from India to save on Rx. If you need ED meds at factory prices, this site is worth checking. It has lowest prices worldwide. Take a look: click here. Cheers.
Greetings, Lately discovered an amazing Indian pharmacy to buy generics. For those looking for generic pills cheaply, this store is worth checking. It has secure delivery guaranteed. Take a look: cheap indian generics. Good luck.