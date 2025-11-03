Любов и вярност по Марица: Лебедите отново се завърнаха в сърцето на Пловдив

След година отсъствие, добре познатата двойка лебеди пак краси водите на река Марица в центъра на Пловдив. Птиците, които миналата зима предизвикаха истински фурор сред пловдивчани, са се появили отново преди няколко дни – този път още по-близо до Пешеходния мост.

Грациозните пердставители на вида ням лебед (Cygnus olor) се движат спокойно в средата на реката, сякаш познават течението и шумовете на града. Те не се стряскат нито от рибарите, които често хвърлят въдици наблизо, нито от минувачите, които спират да ги снимат. И пак като предишната година – в пиковите часове пътници в автобусите буквално залепват погледи по прозорците, за да ги съзрат, докато минават по моста на Панаира.

„Това са същите птици, които идваха и миналата година – познавам ги по поведението. Изключително грациозни и в същото време силни същества. Тук се чувстват в безопасност и имат достатъчно храна, ще останат дълго. В Пловдив им е хубаво!“, споделя Димитър, дългогодишен наблюдател на водолюбивите птици по Марица.

Според орнитолози, колонии от ням лебед зимуват по Марица вече близо 20 години, като най-често се заселват край Пазарджишко шосе – между 4-я и 9-я километър. Но толкова навътре в града – между Пешеходния и моста на Панаира – те рядко навлизат. Подобна гледка пловдивчани са виждали за последно преди три години.

Завръщането им сега се възприема от мнозина като добър знак за чистотата на реката, за меката есен и, както казват по-романтично настроените, за любовта, която винаги намира пътя си обратно към дома.

Снимки: Stanimir Petkov Photosmile

