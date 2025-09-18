Нови кашпи с пейки на площада за 10 години Капана Фест

Нови кашпи с пейки за маслиновите дръвчета се появиха срещу Централна поща за началото на юбилейния 10-и Капана Фест. Градската мебел е подарък от Общината за участниците в събитието и ще остане на пешеходното пространство над ул. „Гладстон“.

Самият фестивал от днес вече върви, като довечера е първата му музикална вечер – тази година концертите на голямата сцена са с платен вход.

Новото в събитието за 10-годишнината е, че самият базар е по-голям и има по-добра организация между самите занаятчийски павилиони. Под входната арка са подредени специалните за феста електрически велосипеди, а в самото фестивално градче вече се предлагат храни и напитки.

През първата вечер на сцената ще видим динамичния сет на Inkarnation, а след него излизат I.N.I. и DIM4OU. Кулминацията на вечерта е специалният концерт „10 години Голям Юс“ – обединяващ Боро Първи, Явката ДЛГ и Madmatic, които ще дадат силен хип-хоп старт на празника.

Вижте пълната програма на фестивала тук:

Празнуваме 10 години Капана Фест от 18 до 22 септември

Припомнме, че 10% от оборота от продажбата на билети за концертните вечери между 18 и 21 септември и 100% от оборота на представленията на 22 септември ще бъдат дарени за лечение на деца, пострадали при ПТП или с тежки заболявания.